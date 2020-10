Desde que el SARS-CoV-2 comenzó a esparcirse por el mundo, los expertos hicieron una serie de recomendaciones para prevenir el contagio del covid-19. Una de las principales recomendaciones es quedarse en casa en la medida de lo posible, sin embargo, muchas celebridades e influencers han ignorado los consejos de los expertos.

Además de ignorar los consejos de los científicos y expertos, muchas personas han negado la existencia del covid-19 y muchos argumentan que en realidad es un complot creado por los gobiernos para controlar a la población.

Dmitriy Stuzhuk, el influencer que no creía en el Covid-19

Una de estas personas era el influencer ucraniano Dmitriy Stuzhuk, quien murió después de contraer coronavirus a los 33 años, tras negar la existencia del mortal virus.

El 14 de octubre, el influencer publico un mensaje en Instagram donde confirmaba que había contraído la enfermedad en un reciente viaje a Turquía. En su publicación explicaba que:

“Como todos saben por las historias, tengo coronavirus. Hoy, al regresar a casa, por primera vez tuve entusiasmo para escribir algo. Quiero contarles cómo me enfermé y advertirles algo de manera convincente: pensé que no existía el Covid-19 y todo es relativo. Hasta que me enfermé”.

“Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, por lo que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, y además dormir debajo de un aire acondicionado”.

Stuzhuk señaló que después de regresar de Turquía se hizo varias pruebas y dio positivo a covid-19. El influencer pasó ocho días en el hospital y continúo su tratamiento en casa.

A pesar de ser deportista y de haber creado su carrera con base en sus rutinas de ejercicio, Dmitriy Stuzhuk no estaba en las mejores condiciones de salud e incluso necesitaba aparatos especiales para respirar.⠀

En su última publicación aseguraba que su estado de salud era estable.

Sin embargo, medios internacionales reportan que Dmitriy regresó al hospital días después de su publicación en redes sociales. Su exesposa, Sofia Stuzhuk, dijo que el influencer estaba grave de salud e inconsciente.

Según la también influencer, Dmitriy tenía problemas en el sistema cardiovascular y su corazón estaba fallando. Murió el viernes.

Su exesposa confirmó la noticia en una publicación de Instagram el 16 de octubre.





