Al menos tres personas resultaron heridas este domingo en un ataque ucraniano con drones contra la central nuclear de Zaporizhzhia, denunció Rusia, que controla la planta de la región ucraniana homónima, anexionada por Moscú en septiembre de 2022.

“La central nuclear de Zaporizhzhia ha sido objeto de una serie de ataques con drones sin precedentes, que ha creado una amenaza directa a la seguridad de la planta”, informó Rosatom, la agencia de Rusia para la energía atómica, en su canal de Telegram.

Según el comunicado de Rosatom, los ataques se produjeron en torno al mediodía local (09.00 GMT).

El primero de los drones cayó en una zona próxima a un comedor de la central y dejó a tres empleados heridos, uno de ellos de gravedad, luego otro atacó el puerto de carga y, por último, un tercero alcanzó la cúpula de la unidad generadora Nº 6.

“No hubo daños críticos ni victima mortales, los niveles de radiación en la estación y sus alrededores no han cambiado y no excede los valores normales”, subrayó Rosatom.

La agencia rusa pidió a dirigentes del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y a los países de la Unión Europea que se pronuncien sobre lo que denominó un “intento de agravar la situación en torno a la central nuclear más grande del continente”.

La central de Zaporizhzhia está ubicada cerca de la ciudad de Energodar, en la orilla del embalse de Kajovka y cuenta con seis reactores nucleares.