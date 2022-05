El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, indicó que la organización militar baraja aumentar su presencia en la región báltica e incluso desplegar tropas en Suecia y Finlandia, para garantizar la seguridad de los dos países escandinavos desde que soliciten el ingreso en la Alianza Atlántica.

En pleno debate sobre la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, y las dudas sobre los meses de ratificación en los que no podría invocarse la cláusula de defensa mutua, quedando desprotegidos ante represalias de Rusia, Stoltenberg dijo que los aliados son “conscientes” de esta preocupación y trabajan para dar garantidas de seguridad a los dos candidatos.

“Habrá un tiempo interino entre la aplicación y ser miembro de pleno derecho. Está claro que la pertenencia de Suecia y Finlandia le importa a la OTAN y buscaremos formas de dar garantías de seguridad, incluyendo aumentar la presencia de la OTAN en el Báltico y dentro y alrededor de Suecia y Finlandia, por supuesto en consulta con ellos”, afirmó.

Por todo ello, el jefe político de la OTAN adelantó que está preparado para mantener conversaciones con ambos candidatos para tratar este periodo de interinidad para aumentar la presencia militar en la región “por tierra, mar y aire”, además de aumentar la cooperación ante ciberamenazas.

En todo caso, el ex primer ministro noruego ha defendido que los aliados apuestan por un proceso rápido y ya se han comprometido a agilizar el trámite de ratificación, asegurando que “todos los miembros” de la OTAN son conscientes de “la magnitud histórica” del paso que van a dar Helsinki y Estocolmo.

Además, Stoltenberg destacó en la rueda de prensa que “Ucrania puede ganar esta guerra”. “La guerra de Rusia en Ucrania no está yendo como había previsto Moscú. No han conseguido tomar Kiev. Están retirándose de los alrededores de Járkov y su ofensiva en el Donbás está paralizada. Rusia no está logrando sus objetivos estratégicos”, indicó.

Stoltenberg citó así la “valiente” defensa de las tropas ucranianas y la ayuda de los aliados “por miles de millones de dólares”. Todo ello supone “reforzar la capacidad de disuasión defensiva de la OTAN”, ha destacado.

Por su lado, la anfitriona de la reunión, la ministra de Exteriores germana, Annalena Baerbocl, señaló que Alemania “hará todo lo que sea” para que no haya una “zona gris” en el camino de Suecia y Finlandia a la alianza militar, que suponga una vulnerabilidad de ambas naciones escandinavas.

POSIBLE BLOQUEO DE TURQUÍA

De esta forma, Stoltenberg respondió también a los recelos expresados por Turquía, que amenaza con bloquear la entrada de Suecia y Finlandia alegando los vínculos entre ambos países y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerada una organización terrorista por Ankara.

El secretario general afirmó, tras mantener distintos contactos, que la intención de Turquía “no es bloquear” el trámite de entrada de Helsinki y Estocolmo, y en todo caso se ha abierto a abordar con las autoridades turcas sus preocupaciones, “de forma que no pueda retrasar el proceso”.

“Hemos demostrado que podemos sentarnos y encontrar un consenso”, señaló, apuntando que su plan pasa por forjar pronto la unidad que permita la entrada exprés de Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica.

En los márgenes de la reunión en Berlín, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, defendió que el respaldo en principio a la política de puertas abiertas de la OTAN aunque ha recalcado las denuncias de que ambos países proporcionan ayuda al PKK.

“No es que nos opongamos a la expansión de la OTAN pero gente que se reúne con terroristas no puede pertenecer aquí, y así lo seguimos manteniendo”, argumentó el ministro turco, al tiempo que ha mencionado también las limitaciones a exportaciones militares del país.

Los ministros de Exteriores de la OTAN se han reunido este sábado y domingo en Berlín en una cumbre informal en la que han tratado cómo seguir coordinando el apoyo militar a Ucrania frente a la agresión rusa, con el debate sobre la adhesión de Suecia y Finlandia en plena efervescencia.