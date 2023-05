En diciembre del 2007, una pareja de jubilados procedente del Reino Unido que se encontraba de vacaciones en Portugal advirtió una especie de santuario, que vincularon con la desaparición de Madeleine McCann. La pequeña fue vista por última vez el 3 de mayo del mismo año, mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en el país europeo. A pesar de que los turistas dieron aviso de su descubrimiento de inmediato, las autoridades no le prestaron atención al hallazgo y, recientemente, una nueva línea en la investigación derivó en una excavación en el lugar.

La semana pasada, las autoridades de Portugal y Alemania, donde se identificó a un sospechoso en 2020, colaboraron para realizar una búsqueda en la costa del embalse Barragem do Arade, donde desapareció McCann hace 16 años, en el Algarve.

Miembros de la unidad de investigación criminal de la Policía Judicial portuguesa trabajan en el área de la presa de Arade, en Silves, el 25 de mayo de 2023. (Foto de FILIPE AMORIM / AFP). / FILIPE AMORIM

Una pareja de jubilados británica, de 66 y 67 años y que pidió identificarse como Ralf y Ann, se encontraba de vacaciones por la zona siete meses después de la desaparición de Madeleine. En una de sus rutas, advirtieron una especie de santuario, formado por una hilera de rocas “en forma de flecha” que dirigían hacia el agua y hacia una zona de picnic, donde encontraron un ramo de flores y una foto de la pequeña; según consignó Daily Mail.

“Recordarlo me pone la piel de gallina”, señaló la mujer, quien relató que un ramo de lirios blancos y una fotografía de la niña británica de tres años se posaban sobre una de las piedras. Según aseguró la pareja, tras comunicar su descubrimiento a la policía de Portugal, les tomaron testimonio pero no obtuvieron respuesta.

El homenaje a la pequeña tenía un ramo de lirios blancos, según la pareja. (Daily Mail).

Posteriormente, tras la detención de Christian Brueckner como principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, las autoridades alemanas abrieron una nueva línea de investigación y pidieron a cualquier turista que observara algo en las inmediaciones lo comunicara. “En aquel entonces, cuando lo encontramos, todo era muy extraño”, advirtió Ralf. Y apuntó: “Pensé: ‘¿Alguien arrojó a Madeleine al agua y después regresó para hacer un santuario en su memoria?’”.

El "santuario" hallado en honor a Madeleine.

Un operativo de búsqueda exhaustivo

Según el diario mencionado, se realizó el mayor operativo de búsqueda de los últimos años, en las inmediaciones del lugar donde desapareció Madeleine McCann, durante tres días. El material encontrado será analizando por los investigadores, aunque también informaron que el escenario que describieron Ralf y Ann había desaparecido: tanto la foto de la pequeña como el ramo de flores. En tanto, se tomaron muestras de suelo en el área y se enviaron a Alemania para que las autoridades procedan a su análisis.

En términos generales, los resultados de la búsqueda no arrojaron mucha esperanza para los padres de la pequeña, Kate y Gerry. “Por supuesto que hay cierta expectativa, pero no es alta”, señaló el fiscal Christian Wolters. Y agregó: “Todavía buscamos el cuerpo, y no solamente también hay otras cosas”.

Por su parte, la directora de la Asociación de Niños Desaparecidos, Patricia de Sousa Cipriano, dijo: “Si estas nuevas búsquedas en la represa de Arade confirman errores flagrantes en la investigación, entonces la policía portuguesa tiene que justificarse y asegurarse de que no vuelva a suceder”.