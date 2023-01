Con las 12 horas de paro convocados para este miércoles y el jueves, enfermeros y enfermeras han enviado el mensaje de que piensan mantenerse firmes y ya han anunciado nuevas huelgas para febrero. Además, el sindicato Unite amenazó con más paros laborales por parte del personal de ambulancias del país.

Con ello, miles de citas y procedimientos se seguirán aplazando, aumentando la presión sobre el saturado sistema de salud pública en el país. En diciembre, las enfermeras realizaron una huelga nacional sin precedentes en los 106 años de existencia de su sindicato.

El colectivo de enfermería ha rechazado una oferta de aumento del 4%, muy por debajo del 19% que el sector reclamaba y que luego propuso reducir a la mitad.

El gobierno ha respondido a las innumerables huelgas en varios sectores defendiendo que aumentar salarios significaría recortes a la atención de pacientes y provocará un aumento de la inflación. El primer ministro Rishi Sunak dijo que el sistema de salud enfrenta “retos sin precedentes”, pero que el gobierno está gastando dinero para aliviar la situación.

Enfermeras sostienen pancartas durante una huelga, en medio de una disputa con el gobierno sobre los salarios. (Foto: Reuters) / TOBY MELVILLE

La inflación en el Reino Unido alcanzó el 11,1% en octubre del 2022, la cifra más alta en 41 años, impulsada por los precios de energía y alimentos, antes de bajar levemente a 10,5%, señala la agencia The Associated Press.

El analista internacional italiano Francesco Tucci apunta que, a este punto, la situación es más grave de lo que se pensaba. “Probablemente, desde el punto de vista socioeconómico, se trata de la situación más difícil desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es una crisis muy grave y siguen las huelgas en todos los sectores. No recuerdo una huelga de esta magnitud, con diferentes sectores de trabajadores”, dice a El Comercio.

Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, opina en la misma línea, que por fin está saliendo a la luz lo que está ahí desde hace meses y nadie del gobierno quiere reconocer: “La situación ha empeorado mucho y probablemente va a seguir empeorando. Pero ahora la sociedad se ha cansado de que los políticos la ignore”, dice a este Diario.

El factor Brexit

Son muchos factores que están vinculados a la crisis económica que ha derivado en las huelgas, como los efectos de la pandemia, la inflación, la caída del poder adquisitivo y las exigencias de los gremios. Sin embargo, los expertos ponen el énfasis en el Brexit y todas las consecuencias que ha acarreado para el país, entre ellas que muchos trabajadores no británicos, entre ellos enfermeros, salieran de la nación.

La salida británica de la Unión Europea fue consumada al final de enero del 2020. (Foto: EFE)

Tucci considera que las consecuencias del Brexit han sido contundentes porque ha cambiado el mercado laboral en el Reino Unido y así como ha habido un cambio en el sector privado, también ha habido un fuerte impacto a consecuencia de la inflación, la reducción del poder adquisitivo.

“También ha habido problemas que tienen que ver con el abastecimiento de productos. Hay que recordar que cuando se concretó el Brexit en los primeros meses hubo problemas con este tema porque los transportistas eran europeos, no británicos. Todo eso ha impactado en el tejido económico y repercute también en el sector público porque se ha determinado un alza de los precios, entonces el poder adquisitivo del sector público se ha reducido de manera dramática”, explica.

Para Banús no hay duda de que lo que estamos viendo es básicamente consecuencia del Brexit. Recuerda que por un tiempo el gobierno consiguió que la gente creyera que la situación obedecía a la guerra en Ucrania y luego quiso atribuirlo a otras causas como la burocracia de Bruselas que complicaba innecesariamente las cosas.

“Pero es el Brexit y sus varias derivaciones, como los problemas de falta de mano de obra, que fueron los primeros que se notaron y que se han mantenido en el transporte y en otros sectores, donde se nota la falta de los trabajadores que venían de otros países. También está el tema de la subida de precios, los aranceles encarecen los productos, es el Brexit. Hay otros elementos que están presentes en todas partes, pero en un porcentaje muy alto esta crisis es por el Brexit”, apunta.

Los expertos enfatizan que el Brexit ha impactado en todo el Reino Unido, pero siempre son las personas con ingresos más bajos las más afectadas porque cualquier alza de precios les impacta mucho más.

Sin solución a la vista

Otro factor que explica la situación actual es cómo ha actuado la clase política para enfrentar las consecuencias del Brexit.

Las enfermeras han anunciado nuevas huelgas para febrero. (Foto: EFE) / TOLGA AKMEN

Tucci señala que los políticos británicos han echado leña al fuego y, en vez de solucionar los problemas, han generado otros. “También hay que considerar la inestabilidad política que no está ayudando porque falta un liderazgo fuerte en el Partido Conservador, que ha sufrido varios cambios en los últimos años, pero sin pasar por elecciones”, comenta.

Agrega que no ve cuál pueda ser la salida a la crisis porque el gobierno no ha querido sentarse a negociar con los representantes de los sindicatos. En este contexto, el ejecutivo de Sunak presentó un proyecto de ley para instaurar servicios mínimos en algunos sectores que el lunes comenzó a ser examinado por el parlamento, pero no ha dado luces de atender las peticiones de los trabajadores.

“Esas huelgas van a tener un gran impacto en el país y no se ve una salida fácil porque Sunak, en la senda de los líderes conservadores, quiere negociar hasta cierto punto y sigue, además, una visión liberal, probablemente bastante ortodoxa, entonces no quiere hacer concesiones y eso dificulta el diálogo”, dice Tucci.

Por su parte, Banús cree que el primer paso para reducir las tensiones es que los políticos sinceren la situación y que reconozcan cuál es la raíz del problema. Pocos han hablado abiertamente del tema, entre ellos el alcalde laborista de Londres, Sadiq Khan, que hace una semana pidió a Downing Street que admita el “inmenso daño” causado por la salida británica de la Unión Europea y reconozca que “el Brexit no está funcionando”.

“Mientras no haya un diagnóstico aceptado también por los políticos no va a haber soluciones. Lo que han hecho hasta ahora es retrasar algunas de las consecuencias del Brexit. Por ejemplo, renegociar algunas cosas con Bruselas. Lo que ha pasado es que hasta hace poco era un tema tabú y ahora por lo menos se está hablando de ello”, dice Banús.