Un hombre asesinó a Andrés Ordóñez, un joven de 31 años en condición de discapacidad psicomotora que se dirigía a comprar el pan en el barrio Nuevo Chile de Bosa, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

El extraño simplemente iba caminando por el mismo andén el sábado 11 de marzo, a eso de las 9:30 de la noche, cuando, de un momento a otro, le propinó cinco heridas con un cuchillo. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad del sector.

“Mi hermanito iba pasando por esta avenida, se tropieza con otro señor, y este seguro lo confundió con otra persona y, simplemente, le pegó cinco puñaladas. Lo dejó tirado y luego salió caminando como si nada”, relató su hermana.

Sin embargo, los residentes de la zona se dieron cuenta del ataque y como pudieron lo retuvieron para llamar a las autoridades.

”Mi hermanito nació bien, pero a él le dio meningitis y por eso su salud se perjudicó. Era muy conocido entre los vecinos. Lo querían mucho. Él no se pudo defender porque no tiene fuerza en sus brazos”, dijo su hermana.

La familia no tiene noticias del agresor y temen que esté libre. “Pedimos a las autoridades que este asesinato no quede impune. No es normal que una persona ande en la calle y le pegue cinco puñaladas a un ser enfermo”.