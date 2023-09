El mandatario argentino, Alberto Fernández, afirmó este martes que tiene el “sueño” de darle la banda presidencial a su hoy ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, el próximo 10 de diciembre.

El jefe de Estado argentino hizo estas declaraciones durante un acto para dar a conocer la obra de la planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo en la localidad de Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires, que evitará por primera vez en la historia la contaminación por líquidos cloacales y beneficiará a 4,5 millones de personas de la capital y del conurbano bonaerense.

REVISA AQUÍ | Milei insta al presidente argentino a suspender contrataciones y licitaciones públicas

En él participaron Massa, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Malena Galmarini, entre otras personalidades.

Fernández recordó cuando, en 2008, dejó de ser jefe de gabinete del Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y fue relevado en ese cargo por Massa.

“Fui a su juramento y después de jurar nos fundimos en un abrazo y me dijo: ‘ayudame, hermano’. Nunca me olvido. Y fue jefe de gabinete. Y tengo un sueño: que el 10 de diciembre la banda pueda dársela a Sergio, que lo pueda abrazar y que me pueda decir: ‘ayudame, hermano’. Porque los que somos compañeros sólo tenemos que ayudarlo; no tenemos ni que fiscalizarlo ni cuestionarlo, sólo debemos ayudarlo”, aseveró.

Fernández pidió a los presentes que “piensen como piensen, por favor no demos un paso atrás”, ya que, en su opinión, su Ejecutivo ha hecho “lo necesario para dejar los cimientos” para que quien le suceda “pueda darle a la Argentina el impulso que merece y puede tener”.

Aunque no lo nombró, el mandatario apuntó directamente contra el candidato de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, del que dijo que “los problemas no se arreglan con motosierra” y sobre el que comentó que quienes gritan “libertad, carajo” sólo “quieren libertad para los ricos y más pobreza para los argentinos”.

En una de las escasas apariciones del jefe de Estado en la campaña electoral con vistas a los comicios del 22 de octubre, Fernández alabó a Massa como “el de su generación que más se preparó para ser presidente de Argentina” y del que resaltó que comparte con él “los mismos valores y los mismos compromisos”.

“Lo he visto trabajar incansablemente. Es un loco que de repente te manda un mensaje a las 2 de la mañana; es un loco que le contestas y te sigue hablando”, dijo intercambiando sonrisas con el candidato.

Fernández, que decidió no presentarse a la reelección, dejará de ser presidente el 10 de diciembre, cuando asumirá el nuevo Gobierno resultante de las elecciones del 22 de octubre.

SEPA MÁS | Opositor Leandro Zdero gana la gobernación de la provincia argentina de Chaco, históricamente peronista

En el caso de que ningún candidato alcance el 45 % de votos o al menos el 40 % y 10 puntos porcentuales de ventaja sobre el segundo, será necesaria una segunda vuelta, el 19 de noviembre.

En las elecciones, además de Massa y Milei, compiten la candidata de la coalición Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich (centroderecha); el peronista disidente y actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y la aspirante de izquierda, Myriam Bregman.