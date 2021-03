Digna de un salón de colegio, la pelea entre Alberto Fernández y Lenín Moreno comenzó cuando el mandatario argentino criticó no tan agazapadamente a su par ecuatoriano. “Yo no soy Lenín Moreno. El que lo imagina no me conoce”, sostuvo el primero.

Se trataba de una declaración que, de refilón cuestionaba la ética de Moreno.

¿En qué circunstancias se dio? En una entrevista transmitida el martes 9 de marzo, Fernández respondió sobre su presunto distanciamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández.

Según Infobae, el gobernante argentino utilizó como ejemplo el caso de Moreno y su exvicepresidente Jorge Glas, quien está en prisión desde fines del 2017 por casos de corrupción relacionados con Odebrecht.

“Yo puedo tener diferencias con Cristina. Las tengo, no es que las tuve, las tengo. Tenemos miradas distintas en muchas cosas, o en algunas cosas. Pero yo acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina”, sentenció el mandatario al canal de cable C5N.

En respuesta, el gobierno ecuatoriano consideró que esas palabras eran un insulto y convocó al embajador de Argentina, Juan José Vásconez para, según “El País” de Uruguay, hacer un “análisis exhaustivo de las relaciones”.

Para Ecuador, las palabras de Fernández son una “intervención” en sus “asuntos internos”.

Además, según “El Comercio” ecuatoriano, el gobierno defiende que su sistema judicial “goza en la actualidad de absoluta independencia y autonomía en todos sus actos” y que el trabajo anticorrupción busca “devolver el estado de derecho y la libertad de acción al PJ”.

Mientras tanto, Moreno utilizó su cuenta de Twitter para defenderse. “A propósito de la gavilla de mafiosos internacionales que actúan sincronizados...”, escribió y acompañó de un meme que citaba una supuesta frase del escritor Mark Twain:

A propósito de la gavilla de mafiosos internacionales que actúan sincronizados... pic.twitter.com/3QWMS8uxau — Lenín Moreno (@Lenin) March 11, 2021

Al altercado entre Moreno y Fernández se sumó Rafael Correa, ahora adversario político y examigo del jefe de Estado ecuatoriano. A través de Twitter, dijo:

“Tendrán que hacer miles de copias. Lenín Moreno, como sinónimo de traidor, ya es parte del diccionario político mundial”.

El portal Bio Bio Chile, al respecto, recuerda el desplome de las relaciones entre Moreno y Correa:

“Ambos políticos, que fundaron conjuntamente el movimiento Alianza País en 2006 y con el que ambos llegaron a la Presidencia de Ecuador, se distanciaron en el 2017 poco después de que Correa abandonara el país al dejar la jefatura del Estado en manos de Moreno”.

¿UN NUEVO CONFLICTO?

El portal de “El País” de Uruguay recuerda que este no es el primer problema diplomático que ha ocurrido entre Argentina y Ecuador durante la gestión de Lenín Moreno.

COMUNICADO OFICIAL | El Gobierno Nacional ha decidido llamar a Consultas al Embajador del Ecuador en Argentina Juan José Vásconez. ➡️ https://t.co/7K8ozvPkRD pic.twitter.com/ZoO1ND7xp9 — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) March 11, 2021

El medio recuerda que, en octubre del 2017, Ecuador rechazó las palabras del embajador argentino, Luis Alfredo Juez.

“Juez dijo en una ocasión que se cambió de ropa para evitar comentarios de que ‘soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos’, con lo que se refería a comunidades indígenas del país”, recuerda “El País”.

Como resultado y para calmar las aguas, Juez fue reemplazado. Fernández, al contrario, se quedará en su cargo por unos años más.

