Mirada de experto

Entrevista a Santiago Rodríguez Rey, analista político argentino

- ¿Es posible que el gobierno de Milei cierre realmente el INADI?

El INADI fue creado por ley, no se puede cerrar así por así, tendrían que cerrarlo por ley. Puede haber una estrategia de desfinanciarlo o, como plantea el gobierno, que el Ministerio de Justicia tome su dirección, como fue cuando se creó el instituto en 1995.





- Esta decisión se enmarca en una estrategia para reducir al Estado, ¿es realmente efectivo hacerlo?

La reducción de ministerios ya se llevó adelante, pero hay ciertas partes de la estructura estatal que deben completarse pese a este cierre. El problema que tiene el gobierno hoy es que aún no tiene nombrada gente en áreas claves, me refiero sobre todo a autoridades que deben aplicar ciertas leyes. No está nombrada la persona o no se ha aclarado cómo será reemplazado su lugar. No necesariamente un menor número de ministerios implica un ahorro, simplemente hay menos ministerios. Ya en su momento, el presidente Macri durante su segundo gobierno redujo la cantidad de ministerios, pero el impacto fue negativo. El Gobierno está avanzando en una población del Estado en base a funcionarios muy lentos, no queda claro si esta lenta populación de ministerios es algo estratégico o por no encontrar a la gente idónea.





- ¿Qué consecuencias cree que tendrá el anuncio?

En la conferencia de prensa se especifica al INADI, pero se habla de otros institutos "que no sirven para nada". Entonces, probablemente algunos de ellos no estén amparados en una ley y sean más fáciles de cerrar, con un decreto simple. Un ejemplo es el de los fondos fiduciarios que querían cerrarlos pero están bajo control del Estado. Hay varias cosas que no se terminan de comprender porque si bien tiene un efecto comunicacional muy fuerte, en muchos casos podrían actuar sin necesidad de pasar por el Congreso ni hacer anuncios que luego no puedan cumplir.





- ¿Y la población cómo reaccionará al supuesto cierre del INADI?

En lo que tiene razón Milei es que en los últimos años el INADI sufrió una pérdida de su reputación en buena parte por quienes lo administraban. En el mundo de la comunicación el impacto es de rechazo, si haces una encuesta ciudadana preguntando si estás de acuerdo con el cierre del INADI habrá una mayoría que diga que no. Pero si la pregunta fuese si estás de acuerdo con cerrar INADI y reemplazarlo con otro instituto o área del gobierno, es probable que la respuesta acompañe más al cierre.