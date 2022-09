En las últimas horas una noticia ha conmovido a los brasileños, se trata de Joao Gabriel, residente de Goiania. El pequeño sintió la fiebre mundialista y decidió realizar él mismo los dibujos del álbum de fútbol.

Según lo que contaron sus papás para medios locales como Globo News, Joao está obsesionado por el deporte y es fanático de la selección de su país. Desde que salió el Panini de esta edición, quiso armarlo.

Lamentablemente la situación de sus papás no le permitía tener el álbum o comprar las fichas de los jugadores. Por esta razón, Joao dibujó hasta a futbolistas como Pelé, Gabriel Jesús, Neymar y a otros míticos del equipo de Brasil.

Joao Teixeira, padre del menor, se desempeña como vendedor de frutas en la ciudad donde viven. En una entrevista, el hombre explicó que todo lo que gana en su trabajo lo utiliza para las necesidades de su familia.

”Había un artículo sobre el álbum de la Copa y decía que quería un álbum. Llegué a casa del trabajo y me dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó que él lo dibujó. No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad”, relató Teixeira.

La historia se volvió viral en redes sociales, por lo que varios medios contactaron a la familia de Joao Gabriel. Gracias a la difusión, muchas personas ya se han ofrecido a comprarle el álbum y las figuras al niño de ocho años.

El papá del menor contó que algunos futbolistas reconocidos se han acercado para conocer mejor a Joao. De acuerdo con lo que dijo, la esposa de Cassio Ramos, el arquero de Corinthians, le escribió a la familia para regalarle guantes, una camiseta del portero y el álbum mundialista.

”No teníamos idea de cómo sería. Incluso la esposa de Cássio me envió un mensaje queriendo hablar con él. Es muy emocionante”, manifestó Teixeira.

⚽ João Gabriel tem oito anos e é fã de futebol. Ele ficou sabendo do álbum da copa, mas a família não tinha dinheiro pra comprar. Então, João fez o próprio álbum com direito até a uma figurinha especial.



Las imágenes

El álbum Panini realizado por Joao Gabriel fue dibujado en un cuaderno de colegio. En una página dividida entre dos con un título arriba, el menor colocó a todos los jugadores de cada selección.

Los diseños incluyen las banderas, colores, escudos de cada equipo y los futbolistas con sus propios nombres. Joao hasta realizó clasificaciones por cada posición de los deportistas, para poder encontrarlos más fácil.

Las imágenes que le dieron la vuelta al país ya habrían llamado la atención de otras estrellas del balompié como Neymar. Según su papá, el astro del fútbol los contacto para regalarles indumentaria del PSG.