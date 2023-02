Carlos Lehder Rivas, el capo nacido en Armenia que fraguó con Pablo Escobar el cartel de Medellín, uno de los más despiadados de la historia del narcotráfico, cumplió una pena de 33 años en Estados Unidos. No se tenía información de él desde que salió de la cárcel, pero este 16 de febrero reapareció en una entrevista sorpresiva con la W Radio.

Fue extraditado al país norteamericano el 4 de febrero de 1987. Lo condenaron a cadena perpetua; sin embargo, gracias a un acuerdo por el que fue testigo en un proceso contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, recibió beneficios.

Recobró su libertad el 15 de junio de 2020. Tan pronto fue expulsado, viajó a Alemania bajo una visa humanitaria y, como lo informó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, miembros de una ONG lo ubicaron en el continente europeo con el mayor secretismo posible. Según ha trascendido, tiene ciudadanía alemana.

En una inesperada y corta llamada, Lehder, de 73 años, habló con la cadena ‘W Radio’ para confrontar a la escritora Lorena Salazar que desarrolló el libro ‘Mis manos en el fuego por Carlos Lehder’. El exnarco la acusó de estar detrás de una “estafa literaria”, pues él no le dio autorización para dicho texto sobre su vida. Además, anunció acciones legales contra la ecuatoriana.

Foto en su extradición a Estados Unidos. (Foto: Archivo EL TIEMPO).

Luego, soltó unas pocas carcajadas por la insistencia del periodista Julio Sánchez Cristo, quien le aseguró que llevaba muchos años tras él.”Te digo que mis prioridades en aquella época eran otras. Ya me rehabilité o me rehabilitaron entre el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos”, expresó antes de ser interrumpido por el timbre de un celular.”Excúseme, pero es que aquí con este mundo cibernético está uno con teléfono, internet y computador y yo de esto… Vine a conocer un teléfono en el avión en el que vine expulsado de Washington amablemente”, dijo para disculparse por no saber cómo quitar el sonido que distraía la atención.

“Entiendo su interés en conversar conmigo e indudablemente permítame confirmarle que yo sí tendré oportunidad de conocerle en un futuro, cuando termine mis compromisos con esta empresa de Miami, se llama Rakontur, una muy famosa que trabaja con Netflix, Metro-Goldwyn-Mayer y HBO. Cuando termine mis compromisos ya tendré tiempo para retornar al diálogo con mis compatriotas”, anunció y procedió a colgar la llamada.

Ledher fue detenido en Colombia en 1987 y extraditado a Estados Unidos. (Foto: Archivo particular).

Vale recordar que la empresa audiovisual mencionada por el excapo trabaja en una serie autobiográfica que se llamaría ‘Los últimos vaqueros de la cocaína’. Lehder fue entrevistado para esa producción por más de 35 horas, en las cuales habría hecho revelaciones sobre su paso por el mundo de las drogas. Aún no se conoce la fecha de estreno.