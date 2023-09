Feministas de toda Latinoamérica, que enfrentan desprotección en países como El Salvador, miedo a perder derechos en Argentina, intensos debates políticos en Brasil y avances en México, se manifestaron este jueves durante el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.

En El Salvador, activistas de la Asamblea Feminista denunciaron la penalización total del aborto como la “mayor expresión de violencia” contra las mujeres, que pueden ser acusadas de homicidio agravado y condenadas a penas de 30 años de prisión, incluso en casos de abortos involuntarios.

La activista Liseth Alas señaló la necesidad de avanzar para conseguir una “legislación que permita salvaguardar la vida y la salud de las niñas y de las mujeres en el país”.

Cientos de personas se manifiestan el 28 de septiembre de 2023, en la Avenida Paulista de Sao Paulo, Brasil. (Foto de Isaac Fontana / EFE) / Isaac Fontana

Pese a que otros años en Perú el reclamo fue pedir el aborto legal y libre, que aún no es legal en el país andino, salvo el aborto terapéutico, en esta ocasión el tema central fue la defensa de las niñas.

Mujeres de todas las edades gritaron con fuerza y rabia, acompañadas de tambores, “Niñas sí, madres no”, “Nos violan y el Gobierno no hace nada”, “Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, “Maternidad por elección y ni por obligación”, en defensa de su derecho a decidir sobre su cuerpo.

Pasos hacia la despenalización

En medio de un intenso debate en Brasil, las feministas marcharon por sus principales ciudades para respaldar el derecho a interrumpir el embarazo.

La protesta más grande tuvo lugar en São Paulo, donde las feministas ocuparon parte de la Avenida Paulista, reclamando que el aborto se trate como un problema de salud pública.

La controversia sobre el aborto se ha vuelto especialmente relevante en el país después de que la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, votara a favor de su legalización hasta la semana 12 de gestación, justo antes de jubilarse, lo que ha enfrentado a la Corte Suprema, que está considerando la despenalización, y a los legisladores conservadores, que buscan prohibirlo por completo.

Aunque con cautela, mujeres feministas marcharon en Ciudad de México, donde celebraron el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que eliminó la prohibición del aborto del Código Penal Federal.

Mujeres participan en la marcha del día de acción global por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, el 28 de septiembre de 2023, en Ciudad de México, México. (Foto de Sáshenka Gutiérrez / EFE) / Sáshenka Gutiérrez

“En México la despenalización no es legal, nos quieren hacer creer eso. La Suprema Corte dijo que se puede realizar el aborto en hospitales federales, pero no está despenalizado. El reclamo (de este día) es ese, despenalizar el aborto en todo el país”, dijo en una entrevista con EFE Marta Gómez, perteneciente al colectivo Las Constituyentes.

La SCJN de México eliminó el pasado 6 de septiembre el delito del aborto del Código Penal Federal al concederle un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), esto por violar los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Miedo al retroceso en los derechos de las mujeres

Cientos de mujeres se concentraron en el centro de Santiago de Chile en un “pañuelazo” que enfatizó la defensa de la ley de interrupción del embarazo frente a los “riesgos” de la actual propuesta constitucional, impulsada por el Partido Republicano, que busca derogar la ley de aborto vigente en Chile.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que derogar las tres causales que contempla la ley -riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación- sería un “grave retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Mujeres se manifiestan durante el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, en Santiago, Chile, el 28 de septiembre de 2023. (Foto de Javier Martín / EFE) / Javier Martín

También, en Argentina preocupan las propuestas que pueden suponer un retroceso en el derecho al aborto, conquistado hace dos años después de un complejo proceso, y contra las que miles de mujeres y colectivos feministas de Argentina marcharon hoy en una gran marea verde.

Con lemas como “Para hacerle frente al fascismo, más feminismo”, las activistas mostraron su rechazo a las propuestas de candidatos conservadores a la presidencia del país, como las del libertario Javier Milei, líder de las encuestas, quien amenazó con suprimir instituciones como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en caso de asumir la Presidencia y convocar un plebiscito sobre la Ley del Aborto.

“Tanto al candidato Milei como a Patricia Bullrich, representante de Juntos por el Cambio, no les interesa seguir sosteniendo las políticas públicas que se llevaron hasta este momento”, aseguró a EFE Carolina, trabajadora de dicho ministerio.

La capital ecuatoriana fue escenario de otra de las movilizaciones bajo consignas de “aborto libre, legal y seguro”.

Una pancarta contra el candidato presidencial argentino Javier Milei durante una marcha en defensa del aborto legal en Buenos Aires, el 28 de septiembre de 2023. (Foto de Emiliano Lasalvia / AFP) / EMILIANO LASALVIA

Entre las participantes estaba la presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador, Dayana Basantes, quien recriminó al Gobierno por no ofrecer información sobre el aborto en caso de violación, luego de su histórica despenalización el año pasado.

Basantes también reprochó al Ejecutivo la serie de condiciones introducidas en la normativa por el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, para acceder al aborto por violación, con requisitos como haber presentado previamente una denuncia y hacerlo dentro de las doce primeras semanas, en lugar de la excepción de dieciocho para algunos casos como adolescentes.

En la misma línea, casi un centenar de personas, entre ellas activistas y varias ONG de Venezuela, participaron en una “concentración verde” frente a la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en Caracas, para exigir la legalización del aborto, penalizado en el Código Penal.

En la manifestación predominó el color verde que identifica esta lucha, y la mayoría de los asistentes, mayoritariamente mujeres, corearon consignas y alzaron carteles con mensajes en los que exigían que la interrupción del embarazo sea “legal, segura y gratuita”.

“Ni presa por abortar ni muerta por intentar”, “Ser madre es una decisión, no una imposición”, y “Fuera la religión de nuestros ovarios”, decían algunos de los escritos en los carteles.