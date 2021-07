Tras más de 24 horas sin saber su paradero, la youtuber cubana Dina Stars reapareció en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores luego de haber sido detenida en vivo por las fuerzas de seguridad de Cuba.

“Estoy bien”, dijo con la respiración agitada y un visible nerviosismo en una transmisión a través de su cuenta de Instagram apenas regresó a su hogar después de haber estado más de un día entero detenida. “Esto es rapidito porque acabo de entrar por la puerta de mi casa. No he podido ni siquiera darle un beso a mi mamá. No pude ni siquiera decirle a mi familia que estoy aquí. Estoy aquí porque me debo a ustedes, que son lo mejor de la vida”, comunicó a sus fanáticos.

“No me maltrataron. No me secuestraron”, aclaró, desmintiendo especulaciones en las redes sociales que advertían sobre lo que podría estar viviendo la joven en la comisaría.

Detalló que fue acusada por difundir en sus redes sociales las movilizaciones contra el gobierno: “Me llevaron por instigación a delinquir que es por promover las campañas de manifestación”, dijo.

“No me torturaron, no me maltrataron, me trataron bien, se los juro. Ustedes saben que yo estoy del lado de la verdad. Yo siempre, siempre voy a ser sincera con ustedes”, recalcó Stars, al tiempo que pidió a sus seguidores que se dejen de difundir “noticias falsas de que me estaban torturando. Yo estoy entera de pies a cabeza”.

En Twitter, sus fans se alegraron por la noticia, aunque algunos desconfiaron de la veracidad de su testimonio.

“El mundo estaba preocupado por ti porque te habían llevado injustamente”, expresó un usuario. “Creo que necesitas dar prueba de que eres realmente tu Dina, no confiamos”, confesó por su parte otro.

No estoy respondiendo mensajes ahora porque estoy tratando de tranquilizar a toda mi familia que estaba muy preocupada. Muchísimas gracias a todos los que se han preocupado por mi! En serio estoy súper emocionada 😭 #nomasvionencia — Dina Stars 😌 (@Dinastars_) July 14, 2021

Los arrestos y las persecuciones a periodistas y activistas aumentaron en la isla desde que se desataron las protestas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

La impactante detención de Dina Stars ocurrió en vivo, mientras la disidente del régimen participaba en el programa Todo es mentira, del canal Cuatro de España. En la emisión también participaba Yotuel, autor del tema “Patria y Vida” que se convirtió en el himno de las movilizaciones.

“La seguridad del Estado está ahí afuera”, alertó desde La Habana mientras estaba siendo entrevistada por la conductora Marta Flinch, quien le pidió si podía transmitir lo que estaba ocurriendo.

En un mensaje escalofriante comunicó su detención minutos después: “En vivo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos”.

El equipo del programa español intentó dar con información sobre su paradero, pero fue inútil. “En un primer momento se pensó que la trasladaron a la comisaría de Zapata-Plaza porque la patrulla de policía que fue a buscarla era de allí. Pero al parecer nunca estuvo allí”, contó el sitio.

“Aquí no tenemos ni idea de dónde puede estar la ciudadana”, respondió un funcionario a los reporteros del programa al ser consultados por Stars.

