Algo sí se dio como se anticipaba: Milei; Sergio Massa, ministro de Economía oficialista; y Patricia Bullrich, derechista que fue ministra de Mauricio Macri, se concentraron en increparse entre ellos, principalmente sobre sus propuestas económicas, el eje temático que dominó el encuentro en el que además se trataron los temas de Educación y Derechos Humanos/Convivencia Democrática.

De los tres candidatos fuertes, quien llegaba mejor posicionado era Milei, luego de su victoria en las elecciones primarias argentinas de agosto llamadas PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y el primer lugar que sigue manteniendo en las encuestas. Algunas empresas de consultoría incluso le dan opciones de ganar en primera vuelta el próximo 22 de octubre.

Entre los otros dos candidatos que también buscarán el poder, Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), lanzó varios pullazos contra Milei y Bullrich que resonaron en las redes sociales. mientras que Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, se centró en destacar sus logros en esa provincia, pero no logró ser protagonista.

Para los analistas del diario argentino “La Nación”, ninguno de los candidatos logró cumplir un papel sumamente destacado y no ven un ganador que se aleje del resto por mucho. Sin embargo, coinciden en que Milei fue el más sólido cuando se abordó el tema económico y pudo transmitir una calma poco habitual para buscar votantes de otras tendencias.

“Clarín” va en la misma línea y consideró que ninguno de los aspirantes arriesgó demasiado. Además, el medio argentino habló con cuatro analistas de reconocidas consultoras que vieron el debate. “Hasta el momento, todas esas encuestas dan primero a Milei y la mayoría ubica segundo a Massa, aunque con brechas que se estarían achicando respecto a Bullrich. Final abierto e incierto”, señala.

El Comercio conversó sobre las incidencias del debate con el politólogo argentino Santiago Rodríguez Rey, quien destacó que, aunque los candidatos buscaron rivalizar entre sí, el panorama es aún muy incierto, si bien destacó la habilidad de Massa para no salir tan vapuleado y la de Milei para “mantenerse dentro de su mensaje y transmitirlo”.

—¿Se puede hablar de un ganador? O, en todo caso, ¿quién lo hizo mejor?

Creo que no hubo una gran diferencia, pero quien lo hizo mejor es probablemente Myriam Bregman, la candidata de izquierda que pudo transmitir su mensaje de forma muy eficiente. En general, quien gana más visibilidad, notoriedad y posibilidad de dar su mensaje es ella. Sucede que su posición dentro de las encuestas, en las que figura cuarta o quinta, le permite hacer juegos en el debate. De los candidatos principales, que son Massa, Bullrich y Milei, quien gana más puntos en el debate termina siendo Sergio Massa. Es que se suponía que él iba a ser el foco de las críticas, quien estaba en un estado más débil y tenía que defender una situación económica muy complicada, pero no salió muy perjudicado en el debate. Mantuvo la línea de flotación y creo que él tiene que salir muy contento del aire que ganó. Logró diferenciarse del Gobierno al cual pertenece y cuando le hicieron alguna pregunta incisiva, fue muy eficiente en la respuesta.

—Algunos de los análisis apuntan que Massa la sacó barata porque no se tocó el tema de la corrupción y que esa fue una oportunidad que desperdiciaron sus rivales. ¿Qué opina?

El sábado último se reveló en Argentina un caso que llevó a la renuncia del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, y había una expectativa grande de que eso se colara en el debate, pero se quedó en expectativa. Es decir, la corrupción es un tema y un problema, y está dentro de las demandas de los argentinos, pero cuando uno revisa las encuestas ve que hoy la inflación está muy por encima en las preocupaciones. La situación de la economía está muy por encima de eso. Ninguno de los candidatos mencionó el tema de corrupción, ni siquiera Milei, que mencionó la situación de la casta, pero no de una manera diferente a la que ha venido hablando de eso desde que es candidato.

—¿Cómo evalúa a Milei? ¿Cree que estuvo a la altura de lo que se esperaba de él, de la expectativa que generaba su participación?

La performance de Milei en el debate fue muy eficiente, se mantuvo dentro de su discurso, no lograron sacarlo de su eje. Hubo solo un momento en el cual pareció trastabillar, que fue cuando Massa le pide que ofrezca disculpas al Papa por haber hablado mal de él. Milei le respondió que en ese momento él no era político, entonces todos nos preguntamos qué quiere decir esto, ¿que cuando soy político no puedo decir lo que quiero y cuando no lo soy, sí? O sea, contradice su discurso. Pero cuando le tocó hablar de su tema fuerte que es la economía, que fue en el primer bloque, pudo pasar un mensaje muy claro de esperanza y futuro, que es justamente lo que está faltando. Es muy claro que Massa tiene esto en cuenta porque en su cierre usó palabras muy similares a las de Milei, no habló de futuro, pero sí de esperanza. Y, bueno, Milei pudo mantenerse dentro de su mensaje y transmitirlo, que es lo más importante en este tipo de debates.

—Y aún falta uno más antes de la primera vuelta del 22 de octubre…

Y hay que tener en cuenta que en Argentina vamos a tener un debate tras otro. Y están divididos en diferentes temas, entonces eso también va a hacer que la forma en que se dé el recorrido mediático de los efectos del debate durante la semana impacte después. Por ejemplo, en el debate hubo una regla medio rara con la que los participantes tenían cinco derechos a réplica como máximo y básicamente llegaron al límite en los primeros 20 minutos. Sin embargo, eso fue a propósito, pues, como el tema de la economía fue primero y es el más difícil, todos concentraron su participación en ese tema. Milei concentró su participación en los temas económicos porque es donde él es fuerte.

—Fueron cinco candidatos, pero prácticamente Milei, Massa y Bulrich se atacaron solo entre ellos. ¿Quién fue tal vez el más agresivo?

Patricia Bullrich intentó ser un poco más agresiva, pero la verdad es que no hubo una situación demasiado agresiva en general. Más adelante, producto de las preguntas de Myriam Bregman fue que llegaron las situaciones con mayor reacción. Javier Milei lo hizo en una de sus presentaciones cuando dijo que en Argentina hubo una guerra durante el período de la última dictadura militar. Este quizás fue el punto más pobre de Milei en toda la noche, independientemente de si uno coincide o no con él, en mi caso no coincido, sino porque era innecesario ir a ese terreno. Digamos, muy probablemente dentro de un porcentaje bajo de sus seguidores ese discurso puede resultar atractivo, pero no tiene sentido que él mismo se exponga a eso, quizá estaba buscando alguna réplica por parte de los otros participantes, cosa que no sucedió, entonces quedó como alguien que estaba reivindicando en algún grado la dictadura militar. Otro intercambio que se tradujo en una situación de tensión fue cuando Bregman le recordó la situación de Santiago Maldonado -activista que en el 2017 apareció ahogado en un río en la provincia patagónica de Chubut, tras participar de una protesta junto a mapuches- a Patricia Bullrich y ella mantuvo su discurso de aquel entonces y defendió el accionar de la Gendarmería en ese momento.

—¿Cambia algo con este debate?

Mirando el rating televisivo del debate, que fue de alrededor de 40 puntos, se puede saber que tuvo mucha más visibilidad que el del 2019, y si tomamos en cuenta que es un debate que se ha visto en redes sociales y otras plataformas se demuestra que la gente está muy interesada en lo que va a suceder. Que haya habido un interés tan grande en ver el debate es algo a destacar. ¿Qué efecto puede haber tenido? Eso se va a ver con el correr de los días. Obviamente, cada uno le habló a su público, entonces sí va a haber una construcción discursiva de aquí hacia adelante con detalles que mencioné antes, como la reivindicación de la dictadura militar por parte de Milei, como los problemas de Bullrich para explicar su plan económico, así como con la defensa que realizó Massa del actual gobierno, que la verdad fue eficiente. Y fue eficiente justamente porque no fue una defensa del Gobierno, sino de su llegada al Ministerio de Economía y de estar tratando de hacer algo. Es como si dijera “Lo que estoy haciendo es malo, pero no importa porque estoy haciendo algo”. No tiene mucho sentido que el ministro de Economía que tiene un 140% de inflación anual esté en esta posición, pero en Argentina sí. Lo importante es que Massa mantuvo la capacidad de separar su gestión de su candidatura durante todo el debate. Eso lo pudo hacer.