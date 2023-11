Olinda Pérez sigue con atención las noticias sobre Sergio Massa y Javier Milei. En las redes sociales y reuniones ve cómo las simpatías de sus cercanos se dividen hacia uno y otro lado. Pese a que no puede votar, ya que es una peruana migrante en Argentina, está ansiosa por saber el desenlace electoral del país que desde hace 30 años es su hogar.

“Por lo que pasó en las primarias de agosto y la primera vuelta es difícil presagiar el escenario, no sé qué vaya a suceder”, se inquieta.

Llegó a inicios de los 90, huyendo del clima de violencia que atravesaba el Perú. Buena parte de los 350.000 peruanos radicados en Argentina llegó por esos años. Miraban hacia el sur atraídos por el valor del peso argentino, que por entonces igualaba al del dólar.

En Buenos Aires, Olinda, quien había sido funcionaria municipal en Huancayo, empezó trabajando como empleada del hogar. Le tocó ver las dificultades de muchas migrantes para acceder a la documentación y, con otras compatriotas, constituyó el colectivo Mujeres Peruanas Unidas Migrantes y Refugiadas.

La dirigente social refiere que la galopante inflación –140% durante los últimos 12 meses– se ha convertido en la mayor preocupación. “Cuando vamos a comprar el pan, sentimos el peso de la economía; no nos alcanza, pero redoblamos el esfuerzo”, señala.

Pérez cuestiona los discursos que ligan a los extranjeros con “vivir de los planes sociales” o que los asocian con la delincuencia. Le preocupa la instalación de un clima xenófobo si Milei es elegido.

Olinda Pérez (al centro) con otras lideresas del colectivo peruano. (Mujeres peruanas unidas)

“Se ha escuchado que va a deportar a los extranjeros que delinquen, pero eso no está claro. Puede ser una cacería de brujas. También dicen que a los extranjeros nos va cobrar la educación y la salud. A varios eso nos tiene angustiados”, apunta.

Espera que algún día los migrantes también puedan elegir presidente (hoy solo pueden votar para cargos locales: alcaldes y gobernadores). Sabe que quien gane esta elección no la tendrá fácil. “La crisis económica no se va a solucionar de la noche a la mañana”, concluye.

Educación y salud

Actualmente, más de 15 mil jóvenes peruanos estudian en las universidades públicas de Argentina, según informó el embajador argentino en el Perú, Enrique Vaca-Narvaja, a la agencia Andina.

La década pasada, el abogado peruano Carlos Ponce, graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), fundó con otros compañeros la Federación de Estudiantes y Graduados Peruanos en Buenos Aires (Fepuba).

Instalado en Argentina desde 1998, cuando llegó siendo menor de edad con su familia, Ponce defiende el modelo de acceso gratuito a la educación y a la salud también para los extranjeros: “Repudiamos cualquier intento de recorte de estos derechos porque es uno de los pilares para un país con bienestar social”.

Ponce considera que el acceso a estos servicios en parte puede explicar por qué, pese a la compleja situación económica, tantos peruanos prefieren quedarse y no volver. “Lo ideal es que no hubiera inflación. En el Perú hay inflación de un dígito anual, pero no tienes acceso a educación pública o salud gratuita y de calidad”, remarca.

Para esta segunda vuelta, dice que entre los graduados peruanos radicados en Argentina ve una ligera mayor inclinación hacia el oficialista Massa, al que describe como un “cuadro político” más que como un líder espontáneo. Pero también señala que un buen grupo ve al libertario Milei como quien va a sacar al país de la inflación.

Los candidatos a las presidenciales de Argentina en 2023, Sergio Massa y Javier Milei. (Fotos de Emiliano Lasalvia / Luis Robayo / AFP)

Ponce resalta que el fenómeno Milei ha calado en los hijos de los migrantes. “Acá se puede votar desde los 16 años. Muchos hijos de peruanos, que son argentinos de nacimiento, tienen simpatía por Milei. Es la figura de la vehemencia de la juventud que va con todo”, apunta.

Problema perpetuo

A lo largo de tres décadas, Gustavo Huayre ha sido testigo de diversas crisis económicas en Argentina. El comunicador radial peruano, formado en la UBA, considera que la actual tiene similitudes con lo vivido a fines de los 80 o con la del 2001.

“Argentina tiene indicios de hiperinflación. Gane Milei o gane Massa, la receta es similar. Habrá una devaluación que también afectará a los migrantes peruanos”, expresa.

Gustavo Huayre, comunicador radial afincado en Argentina. (Archivo personal)

Para Huayre, es poco probable que Milei pueda recortar derechos a la salud y educación pública. “Es difícil que suceda, sería un escándalo. Ese discurso es una corriente de desinformación promovida por punteros políticos (dirigentes barriales)”, señala.

El locutor dice que si bien un sector de la colectividad peruana simpatiza con la opción peronista, también están los emprendedores y comerciantes opositores que en los últimos cuatro años han visto mermada su actividad. Conoce sus realidades, ya que acuden a su programa –dirigido a la comunidad migrante– para promocionar productos, pedir personal o vender servicios.

“Si antes vendían 100, hoy venden 50. He visto gente que cerró sus locales. Antes tenían tres restaurantes, hoy uno. O reducido personal. No han sido años de invertir sino de ajustar el cinturón”, describe.

La menor actividad económica tiene su correlato en el descenso del envío de remesas. Según la empresa de transferencia de fondos Jet Perú, las remesas enviadas de Argentina hacia el Perú pasaron de US$600 millones en el 2018 a US$353 millones el año pasado.

Pese a todo, Huayre evita caer en el pesimismo. “Gane quien gane, nos vamos a reinventar”, menciona el comunicador, que además tiene un emprendimiento gastronómico.

La incertidumbre se impone a posibles pronósticos electorales. Lo único seguro es que mañana Olinda, Carlos y Gustavo –al igual que miles de migrantes peruanos– estarán pendientes del último debate presidencial. Massa o Milei. Uno de los dos dirigirá los destinos de la Argentina, un país que sienten como suyo.