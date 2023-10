El siguiente momento esperado de la campaña electoral en Argentina se dará esta noche en Santiago del Estero. Los cinco candidatos se presentarán en un debate que podría definir el destino de los indecisos, terminar de convencer a los que ya escogieron, o simplemente no hacer variar la balanza. El escenario ya está dispuesto para que escuchen y vean los que quieren tener más detalles de las propuestas de Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman. Aunque claro está, la atención estará puesta en los tres primeros, cuyos partidos captaron la mayor parte de los votantes en las primarias de agosto.

Los equipos de campaña se han alistado con todo en esta última semana para estudiar a fondo los ejes temáticos del debate, que serán Economía, Educación, Derechos Humanos y Convivencia Democrática, y poder sacarle la vuelta al formato que solo les dará 20 minutos para hablar a cada uno, incluyendo el derecho a réplica. Así que la fortaleza también estará en los detalles, los gestos, y las frases rompedoras que puedan dejar, que luego serán explotadas en las redes sociales. Y es que un Tiktok viral llega más que un discurso técnico.

“Los debates no suelen definir mucho, pero este sí es muy importante, teniendo en cuenta el casi triple empate que hubo en las PASO y lo que vienen anunciando las encuestas. Además, los debates tienen un impacto mediático porque mucha gente los ve”, señala a El Comercio el politólogo argentino Santiago Rodríguez Rey.

De los tres candidatos fuertes, sin duda quien llega mejor posicionado es el libertario Javier Milei, luego de su victoria en las PASO y el primer lugar que sigue manteniendo en los sondeos. Algunas empresas de consultoría -pese a los traspiés que han tenido- incluso le dan opciones de ganar en primera vuelta el próximo 22 de octubre.

“En términos de show, el que llega mejor al debate es Milei”, comenta a este Diario Liliana Díez, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública e integrante de la Red de Politólogas de Mendoza. “Es más histriónico, grita, incluso dice malas palabras, tiene una expresión corporal importante y novedosa para la política argentina”, añade.

El candidato por la Libertad Avanza, Javier Milei. (Foto: AFP) / LUIS ROBAYO

Sin embargo, el libertario que ha roto esquemas en la campaña, no podrá solo sustentarse en el show durante el debate. “El estilo de Milei se adapta según el público que lo va a mirar. Hay momentos en que él sale a la calle con una motosierra y hay otro espacio donde da un discurso de seis horas y se apoya en libros, citas y contenido doctrinario. Ahora, lo que le puede jugar en contra es que no puede moderar su temperamento y siempre termina alzando el tono de voz”. Ambos expertos coinciden en que los seguidores de Milei que ya decidieron su voto, no lo cambiarán pase lo que pase en el debate.

Dejando a un lado el espectáculo, las maneras más tradicionales y mesuradas estarán del lado de Massa y Bullrich. “Mucho no se espera de ellos en términos de formas”, explica Díez.

LOS DEBATES El segundo debate se realizará el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Los debates entre candidatos presidenciales son obligatorios desde el 2019.

Sin embargo, agrega que para Massa el debate sí es clave porque no todos lo quieren dentro del peronismo oficialista, ahora enmarcado bajo el nombre de Unión por la Patria. “Para él es importante terminar de convencer al votante que supuestamente tendría asegurado”, dice Díez.

La preparación

Según los medios argentinos, de lo que ha trascendido de los comandos de campaña, los candidatos que más se están preparando para el debate son Massa y Bullrich, pues Milei se siente más confiado en su dominio de escena y en que la economía, que es su fuerte, será uno de los puntos claves del encuentro.

Patricia Bullrich está siendo de las más aplicadas porque sabe que tiene que recuperar terreno entre Milei y Massa y presentarse como la opción que pretende cambiar el desastre que está dejando el actual gobierno, pero que su alternativa se alinea con la democracia y así diferenciarse con la imagen autoritaria y ambigua que algunos indecisos ven en Milei.

Patricia Bullrich es otra candidata con opciones. (Foto: AP) / Natacha Pisarenko

Así, la candidata de Juntos por el Cambio viene ensayando todos los días con su equipo conformado por media docena de especialistas en campañas.

Del lado oficialista, Massa es asesorado por un grupo de publicistas comandados por el catalán Antoni Gutiérrez Rubí (que ha trabajado con Lula da Silva) y otros asesores dirigidos por Dani Restrepo, quien preparó nada menos que a Barack Obama en sus debates presidenciales.

Un mes decisivo

Al margen de lo que ocurra en el debate, aún queda un mes de campaña de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre, y aunque Milei sigue puntero, la gran duda es si ganará en primera vuelta o habrá un ballotage.

“En la campaña de Milei, hay una seguridad de lo alcanzado. Por eso, se está enfocando más en visitar la provincia de Buenos Aires, donde tendría más oportunidad de crecimiento, porque sus resultados en el interior del país fueron muy buenos. No obstante, una de las cosas que ha sucedido últimamente es que el apoyo a la dolarización [su propuesta de bandera] ha ido mermando, al menos en las encuestas”, señala Rodríguez Rey.

“Si la bronca fue lo que movilizó a toda esa gente a votar por él, quizá ya votaron todos, entonces no tendría de dónde obtener más. El ojo tiene que estar puesto en quienes no participaron y todos estamos tratando de entender quiénes son esos que no formaron parte de la elección en las PASO”, agrega.

La campaña de Massa es otro de los aspectos más interesantes de esta campaña. No solo porque es el ministro de Economía de un país con una economía que se desangra, sino porque el apoyo que tiene parecería disociar al candidato del funcionario.

Liliana Díez da varias explicaciones: “El ministro de Economía está haciendo las veces de presidente en los hechos. No solo está en campaña, lo que lo mantiene en escena, sino que es un super ministro porque tiene varias carteras a su cargo. Además, se han corrido las figuras administrativas más relevantes del gobierno, como el propio presidente Alberto Fernández, y le han dejado la cancha para que juegue y se despliegue”.

En las últimas semanas, Massa -que además se las ha arreglado para desmarcarse del kirchnerismo sin pelearse con él- ha adoptado una serie de medidas económicas que están parchando la crisis, pese a la galopante inflación.

El Ministro de Economía de Argentina y candidato presidencial por el partido Unión por la Patria, Sergio Massa. (Foto: AFP) / JUAN MABROMATA

“Si bien Massa tiene un pensamiento liberal, no es extremista como Milei, es más pro Estado, por lo tanto el Estado va a seguir siendo un actor fuerte en su gobierno”, agrega.

Para Rodríguez Rey, el apoyo actual hacia Massa también tiene sentido porque tiene detrás la inmensa estructura del Partido Justicialista. “Eso hace que tenga apoyos por fuera de la lógica de la situación económica, pero eso también le da un techo relativamente bajo”, puntualiza.

El politólogo también coincide en que el ministro de Economía es quien, en la práctica, está a la cabeza del actual gobierno. “Massa lleva adelante su propia agenda, no la del kirchnerismo, y con la salida del centro de la escena de Cristina y Alberto, el gobierno ha pasado a ser el gobierno de Sergio Massa. No es el presidente, pero hace las veces de él. Ha logrado aislar al ministro de Economía del candidato y es las dos cosas al mismo tiempo. Tiene una gran habilidad”.

Así las cosas, la campaña electoral argentina se está convirtiendo en una de las más interesantes. Aún falta un mes, que en tiempos políticos -y latinoamericanos- es bastante, pero la cancha ya se viene delineando y el debate podría dar luces y sombras de lo que vendrá en las próximas semanas.