Cada voto cuenta para llegar al palacio de La Moneda. Desde que se supo que el candidato izquierdista Gabriel Boric y el untraderechista José Antonio Kast disputarán la presidencia de Chile en la segunda vuelta del 19 de diciembre la pugna por lograr el respaldo de partidos políticos, personalidades de distintos sectores y votantes esquivos no ha perdido intensidad. Tampoco ha disminuido la incertidumbre.

No es una elección cualquiera. Por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet los dos aspirantes que se enfrentan por el sillón presidencial no forman parte de las dos grandes coaliciones tradicionales. Además, representan visiones fundamentalmente opuestas, lo que ha hecho que diversos sectores los consideren candidatos radicales.

A menos de tres semanas del balotaje, Boric, de 35 años y quien representa una coalición del izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista, lidera las encuestas.

Aunque Kast, de 55 años y representante del Partido Republicano de extrema derecha, ganó la primera vuelta con 27,9% de los votos frente al 25,8% de Boric, las primeras encuestas de cara al balotaje indican que el candidato izquierdista tiene mayores respaldos.

José Antonio Kast, candidato de derecha radical, logró obtener un 27,91% de respaldo en las elecciones presidenciales de Chile.

Según el estudio de Pulso Ciudadano, divulgado por el canal 13, un 40,4% de los consultados dieron su apoyo a Boric, mientras que un 24,5% a Kast. En tanto, el diario El Mercurio publicó un sondeo realizado por la firma Black and White en el que Boric obtuvo 44% del apoyo mientras que Kast un 41%.

Javier Sajuria, académico chileno, profesor de Ciencia Política en Queen Mary University of London y director de la fundación Espacio Público, ve un cambio claro en la última semana respecto al día de la primera vuelta, cuando José Antonio Kast había logrado proyectar una imagen “mucho más ganadora y convocante que Gabriel Boric”.

“Durante la semana eso ha ido cambiando. Boric ha ido construyendo apoyos y ha logrado marcar la agenda, mientras que Kast se ha visto algo complicado por las declaraciones misóginas, racistas y clasistas que algunas personas de su partido hicieron en el pasado. La campaña de Kast ha ido perdiendo ese tono triunfante que tuvo el día de la elección. Ahora nos encontramos con un Boric que ha logrado subir en las encuestas y con un José Antonio Kast que se fue a Estados Unidos y que genera las preguntas de por qué se fue y por qué no está haciendo campaña en el país”, dice a El Comercio.

El analista político chileno Patricio Navia también considera que Boric ha ido ganando ventaja sobre Kast en este tramo de la campaña, pero resalta que “hay mucha competencia y las cosas pueden cambiar”.

Gabriel Boric va primero en las encuestas de cara a la segunda vuelta.

Entre las variables en juego de cara a la segunda vuelta, están los votos del candidato liberal Franco Parisi, quien hizo toda su campaña desde Estados Unidos y logró un sorpresivo tercer lugar en la primera vuelta. Sus cerca de 870.000 votos conforman un importante capital electoral que Boric y Kast pugnan por cautivar.

Además, las encuestas indican que el número de indecisos para la segunda vuelta ronda el 15,6%, mientras que las personas que aseguran que se abstendrán de sufragar en el balotaje alcanzan hasta un 16%.

Estrategias en curso

Para los expertos es claro que en la carrera por captar más votos, tanto Boric como Kast tienen el reto de moderar sus discursos y buscar convencer a quienes no votaron por ellos en la primera vuelta. Al menos por ahora, Boric ha privilegiado el despliegue territorial mientras Kast optó por viajar a Estados Unidos.

En el caso de Boric, Sajuria considera que el candidato de izquierda ha ido ampliando su discurso, aunque no necesariamente moderándolo. “Ha reafirmado propuestas que resuenan muy bien entre el electorado más anti establishment y además se le ha visto acompañado por personalidades conocidas en el mundo más moderado y centrista. En términos visuales, ha empezado a usar traje. Hay una estrategia evidente de tratar de ampliar su público de una forma que no lo había hecho en la primera vuelta”, apunta.

Para Navia, si bien al comienzo de la carrera, particularmente la noche de la primera vuelta, Kast le habló mucho más a los votantes moderados, en la semana siguiente, Boric ha tenido más gestos claros y directos hacia los votantes más de centro. “Al comienzo de la carrera dio la impresión de que Kast partía con ventaja, pero ahora da la impresión de que Boric está tomando más ventaja”, afirma.

Los partidarios del candidato presidencial chileno José Antonio Kast reaccionan tras los resultados parciales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Santiago de Chile, el 21 de noviembre de 2021. (REUTERS / Pablo Sanhueza).

Sobre Boric, destaca que “ha sumado con más fuerza a tecnócratas y líderes políticos más de centro, incluidos muchos tecnócratas que fueron parte de los gobiernos de la concertación, mientras que Kast no ha logrado hacerlo con la misma eficiencia, entonces Boric está llegando con más fuerza hacia el centro de lo que ha podido hacer Kast”.

Kast, por su parte, ha insistido en la idea de que va a hacer ajustes su programa, pero no ha revelado propuestas concretas sobre qué significa eso. Este martes, Sebastián Sichel, el candidato de la centroderecha que casi empató con Parisi, presentó nueve condiciones que tenía para poder apoyar a Kast, entre ellas que se respeten los derechos humanos o que se reconozca que el cambio climático es generado por las personas.

“La respuesta del comando de Kast fue negativa. No hubo ese espíritu más convocante ni de moderar un discurso que es de ultra derecha. Yo no sé si entre su estrategia se consideraba mostrar un discurso más moderado, pero si es así parece que no está funcionando mucho”, considera Sajuria.

En contraste, Navia considera que esa lista tenía un tono agresivo. “Da a entender que Kast es poco menos que un fascista y que tiene que dar una prueba de ser demócrata para recibir el apoyo de Sichel. Me parece que fue un poco excesivo y que va a generar ruido innecesario en el sector de Kast porque ahora la gente dirá ‘Kast efectivamente es un fascista de extrema derecha porque Sichel le pidió que lo dejara de ser para apoyarlo’. No sé si Sichel le está haciendo un favor o en realidad le está haciendo más daño a Kast”, señala.

Simpatizantes del candidato por el Frente Amplio, Gabriel Boric, le han mostrado su apoyo. (EFE/ Alberto Valdés).

Enormes desafíos

Entre los apoyos que podrían resultar claves para los candidatos están los votos que fueron para Parisi en la primera vuelta. Si bien no se confirmó que Kast se reunirá con Parisi durante su viaje a Estados Unidos, el solo rumor de esa cita se hizo noticia.

“Hay una pegunta interesante sobre cuál es la capacidad que tiene Parisi para pasar votos. Una encuesta señalaba que el 40% de quienes votaron por Parisi tienen decidido votar por Boric en segunda vuelta, versus el 17% que votaría por Kast. Me pregunto qué tanto efecto tendría una reunión con Parisi y a cambio de qué, es decir, qué propuestas del programa de Parisi estaría Kast dispuesto a tomar en cuenta, porque a diferencia de Boric, que ha hablado directamente de propuestas del programa de Parisi que le gustaría apoyar, no ha habido ese mismo diálogo por parte de Kast”, dice Sajuria.

Por su parte, Navia cree que una reunión con Parisi podría ser un gran golpe a favor de Kast, pero también un gran golpe en su contra, si es que no logra esa reunión o si es que se reúne con algunos líderes del Partido Republicano que son más duros en la derecha. “Si termina haciendo un tour para juntarse con políticos de extrema derecha en Estados Unidos eso le va a hacer más difícil avanzar hacia el centro”, señala.

El vencedor de los comicios sucederá en el cargo a Sebastián Piñera. (Foto: AFP)

Para ambos analistas la estrategia que Boric y Kast deberían adoptar es similar. Se trata de abandonar sus políticas más radicales y avanzar más decididamente hacia posiciones más moderadas.

“Es simple de decir, pero difícil de hacer. Ambos tienen que avanzar hacia posiciones más moderadas, tienen que ponerse más pragmáticos y más de centro porque el 45% de los votantes cuyo candidato no pasó a segunda vuelta están en realidad hacia el centro de Kast y de Boric. Para atraer a esos votantes ellos tienen que avanzar más hacia el centro. Hasta ahora, Boric está llegando con más fuerza hacia el centro de lo que ha podido hacer Kast”, dice Navia.

Sajuria pide no olvidar que Chile tiene un grave problema de participación en las elecciones, por lo que es difícil que un porcentaje importante de personas que no votaron en la primera vuelta lo hagan en la segunda vuelta.

“En Chile es difícil movilizar a la gente a votar, me parecería poco sustentable que los candidatos traten de hacer su estrategia solamente movilizando a nuevos votantes, es más fácil convencer a personas que ya votaron de que cambien su opción. Por ahí debería ir el camino de las candidaturas”, concluye.