Una marcha de unas 2.500 personas en el complejo de favelas de la Maré, uno de los más violentos de Río de Janeiro, reivindicó este domingo la memoria y las luchas de la concejal Marielle Franco, asesinada el miércoles pasado, que nació y creció allí.



"¡La voz de Marielle no será silenciada!", gritaba en el megáfono una de las líderes de la protesta.

Mujer negra que denunciaba el racismo en la sociedad brasilera y madre soltera, Marielle Franco sorprendió a muchos al ser electa concejal municipal en 2016. Ganó fama durante su mandato como defensora de los derechos humanos, especialmente por sus denuncias contra la violencia policial en las empobrecidas favelas.



"La voz de Marielle no se silencia. Lo que usted está viendo aquí va a suceder todos los días. Hoy, todas las mujeres se llaman Marielle Franco", afirmó Mónica Cunha, fundadora de una asociación de madres de víctimas de abusos policiales, en la marcha.



Franco, de 38 años, fue asesinada en el centro de Río con cuatro balazos en la cabeza cuando salía de una reunión de mujeres negras. En el atentado también murió el conductor del vehículo, Anderson Gomes.



"Con esa ejecución, trataron de transformar a Marielle en miedo. Quieren que la gente tenga miedo. Pero va a ocurrir exactamente lo contrario: una multiplicación de coraje", declaró el diputado federal Glauber Braga, del partido izquierdista PSOL, al que pertenecía Franco.



La marcha avanzó a lo largo de un kilómetro bajo un sol de plomo por la avenida Brasil, que delimita las favelas de la Maré donde unas 140.000 personas se hacinan en un área de 5 km2, con fuerte presencia de bandas de narcotraficantes.



Los organizadores encauzaban la caminata, pidiendo con nerviosismo a los periodistas que evitasen filmar hacia el interior de la barriada.



Otra protesta se llevó a cabo en Sao Paulo.



Fake news y nuevas pistas

La muerte de la concejal conmocionó al país. El jueves, al día siguiente de su ejecución, unas 50.000 personas se manifestaron en Río y cerca de 30.000 en Sao Paulo.



Desde entonces, la guerra de conjeturas y de fake-news en torno a su asesinato arrecia en internet.



Una de las hipótesis más mencionadas es que sus actividades como concejal habrían molestado a las milicias parapoliciales que imponen su ley en amplias barriadas de la ciudad.



El PSOL anunció que se querellaría contra una juez de segunda instancia que afirmó que Marielle Franco fue ejecutada por haber "incumplido compromisos" con el Comando Vermelho, la principal facción criminal de Río, aunque luego admitió que solo se basaba en el mensaje de una amiga.



Algunos analistas afirmaban que Marielle Franco tiene potencial de convertirse en una mártir icónica de la dimensión de Chico Mendes, el líder de los 'seringueiros' (extractores de caucho) convertido tras su asesinato en 1988 en emblema de la lucha por la preservación de la Amazonía.



"Quien trabaja con temas de derechos humanos en Brasil trabaja con homicidios, trabaja con la muerte", afirmó e diputado del estado de Río Marcelo Freixo, que impulsó la carrera de Marielle Franco.



Según el sitio de noticias Opera Mundi, alojado en el portal de UOL, 24 líderes comunitarios fueron asesinados en los últimos cuatro años en Brasil.



El supuesto carro desde el que los atacantes mataron a la concejal fue hallado este domingo en el vecino estado de Minas Gerais, según reportes de prensa.



La intervención de Río, cuestionada

Desde el fin de los Juegos Olímpicos de 2016, las tensiones son altas en Río, un estado al borde de la bancarrota, azotado por los constantes tiroteos entre la policía y los grupos de narcotraficantes.



El último episodio de violencia se produjo la noche del viernes, cuando 'balas perdidas' mataron a un bebé de un año y a otras dos personas en el complejo de favelas de Alemao.



El mes pasado, el presidente Michel Temer ordenó la intervención de Río. Las Fuerzas Armadas han tomado el control de la seguridad del estado, pero a pesar del ruido hecho por esta medida, inédita desde la restauración de la democracia en 1985, no hay evidencias de que la situación haya mejorado.



"La intervención de Río es una fantasía, no existe (...). Es un invento del publicista de Temer, no fue nadie del área de la seguridad pública. No tiene ningún plan y ya completó un mes. Ellos no saben lo que hacen", sostuvo Marcelo Freixo.



El gobierno anunció el domingo por la noche que desbloquearía cerca de 1.000 millones de reales (unos 310 millones de dólares) para el Ministerio de Seguridad Pública, creado de forma paralela al decreto de intervención de Río.



Fuente: AFP