Las autoridades colombianas confirmaron este lunes la detención de Harold Andrey Echeverry Orozco, el presunto homicida de una niña de 14 años, asesinada y desmembrada la noche del jueves pasado, un feminicidio cometido en un barrio de Cali (suroeste).

Así lo informó el director de la Policía colombiana, general William Salamanca, quien aseguró que “fue capturado en la tarde de hoy en la ciudad de Villavicencio”, capital del céntrico del Meta, Echeverry, que “está sindicado de haberle quitado la vida a la niña Michel González Sierra”.

Ratificamos nuestro compromiso con la niñez y las mujeres colombianas. Dar con el paradero de Harold Andrey Echeverry Orozco, señalado homicida de la niña Dahiana Michel González en Cali, era una prioridad institucional, tal como ocurrió esta tarde en Villavicencio. pic.twitter.com/JX0YHBQo1E — General William René Salamanca Ramírez (@DirectorPolicia) December 12, 2023

“Este sujeto (...) será trasladado de la ciudad de Villavicencio a la de Cali, donde será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, expresó Salamanca.

El crimen, que causó conmoción en Colombia, ocurrió cuando la menor fue enviada por su padre a hacer unas compras al mercado en el barrio San Judas de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

“A su retorno a la residencia, al parecer, fue llevada a este taller engañada”, afirmó el comandante de la Policía de Cali, general Daniel Gualdrón, que detalló que cuando los policías llegaron vieron “trazos de sangre” en el establecimiento.

“Esto nos condujo a buscar en unas canecas y en una maleta que se encontraban debajo de una escalera, en un cuartillo de guardar elementos. En una caneca (y en la maleta) encontramos partes de la menor”, expresó el oficial.

Gualdrón precisó que la persona que cometió el crimen está plenamente identificada como Harold Echeverry. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos (unos 25.000 dólares) por información para detenerlo.

Entre tanto, Genaro González, padre de la menor, aseguró a EFE durante el sepelio: “Las últimas palabras que me dijo mi niña esa noche fueron: ‘Papi, no me demoro’ y no la volví a ver”.

En medio de lágrimas, las compañeras de la víctima llegaron a acompañarla en su último adiós antes del mediodía, a una eucaristía, levantando carteles que decían: “queremos salir a la calle sin el miedo de no regresar”.