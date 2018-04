Bogotá. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó hoy que ha dado instrucción a su canciller, María Fernanda Espinosa, de frenar las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN que tienen sede en Quito.

"He solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas", dijo Moreno en una entrevista exclusiva con Noticias RCN.



Al ser preguntado a partir de qué momento tiene efecto esa decisión, Moreno respondió que "enseguida" y subrayó que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, "ya debe saberlo" porque la canciller Espinosa "debe haberse comunicado" con su homóloga, María Ángela Holguín, para transmitirle el mensaje.



El Gobierno Colombiano no se ha manifestado hasta el momento sobre la declaración de Moreno.



Los diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se llevan a cabo en Quito desde febrero del 2017 y fueron suspendidos temporalmente este año por tras una oleada de ataques terroristas de ese grupo en diferentes partes de Colombia.



El presidente Moreno también detalló que esa decisión fue tomada "ayer", en referencia a este martes, y agregó que la decisión es irrevocable "si siguen con actividades" terroristas, si bien no se conocen atentados del ELN en suelo ecuatoriano.



La decisión la toma Moreno en un momento de particular tensión en la frontera entre Colombia y Ecuador, donde una disidencia de las FARC liderada por Walter Patricio Arizala, alias "Guacho", ha perpetrado diferentes atentados en ese país en los que han muerto cuatro militares.



La misma disidencia secuestró y asesinó a un equipo periodístico del diario quiteño El Comercio, cuyos cadáveres todavía no ha devuelto.



Igualmente secuestró esta semana a los comerciantes ecuatorianos Vanesa Velasco Pinargote y Oscar Efrén Villacís Gómez, quienes en un video divulgado por ese grupo piden al Gobierno ecuatoriano que negocie su retorno.

Fuente: EFE