El Gobierno colombiano reiteró que aún no ha podido verificar la supuesta muerte de “Iván Márquez”, máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC, y que les consta que hace tres días estaba vivo.

“Todavía las verificaciones no han permitido acreditar (su muerte). Han visto ustedes versiones contradictorias que se han presentado públicamente. Nosotros no queremos comprometer una opinión porque no tenemos certeza que ‘Iván Márquez’ haya muerto”, aseguró este viernes a medios de comunicación el ministro de Defensa, Iván Velásquez, desde la ciudad de Buenaventura, en el Pacífico colombiano.

Estas declaraciones van en la línea de las que hizo la noche del jueves, cuando el noticiero CM& informó que Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC en los diálogos que condujeron a la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016, murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en un atentado que le hicieron en julio del año pasado en Venezuela.

En este sentido, el ministro indicó que las fuerzas de seguridad colombianas están trabajando en la verificación y pidió prudencia hasta “que haya una verificación de manera que podamos hablar con propiedad”.

Por su parte, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, también desde Buenaventura aseguró que de momento “desconoce” el estado de Iván Márquez y que debe ser la Segunda Marquetalia, disidencia que el líder guerrillero formó cuando se salió del acuerdo de paz, la que “se manifieste públicamente”.

“Desconocemos la situación de vida en la que se encuentra Luciano Marín o ‘Iván Máquez’, lo que podemos decir es que lo conocimos sano, lúcido y no sabemos qué ha pasado en estos días”, aseguró a medios Rueda, quien añadió: “Nosotros podemos decir que estaba vivo hace unos días, de ahí adelante no sé lo que ha pasado”.

En una entrevista con Caracol Radio, el alto comisionado especificó que le consta que estaba con vida hace tan solo 3 días y “gozaba de cabal salud”.

Y también que han preguntado al Gobierno venezolano, pues es en ese país donde supuestamente se encontraba recuperándose del atentado, pero que el país vecino tampoco tiene confirmación de la muerte.

En agosto de 2019, casi tres años después de firmar la paz, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, que fue también el número dos de las FARC, anunció que retomaba las armas al frente de una disidencia llamada Segunda Marquetalia, en referencia al lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo, por supuestos incumplimientos del Gobierno a lo pactado.

El año pasado se informó de su supuesta muerte en un atentado perpetrado por otro grupo armado con las que la Segunda Marquetalia se disputaba la frontera colombo-venezolana, donde se esconden los grupos, y los negocios ilícitos que por ahí circulan.

No obstante, esa disidencia achacó el ataque a las fuerzas de seguridad colombianas y desmintió el fallecimiento, y en septiembre pasado el Gobierno colombiano confirmó que Márquez estaba vivo, pero “enfermo, convaleciente”.

Marín Arango, de 68 años de edad, nació el 16 de junio de 1955 en Florencia, capital del sureño departamento del Caquetá, y su historial indica que a comienzos de la década de 1980 se vinculó al Frente 14 de las FARC, donde escaló posiciones hasta llegar a formar parte de la cúpula guerrillera.