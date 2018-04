El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió hoy "consciencia suramericana" a los "líderes de derecha" de los seis países que durante esta misma jornada anunciaron que abandonarán la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), al considerar que no está garantizado el "funcionamiento adecuado de la organización".

"Unasur ha tenido problemas últimamente (...), yo aspiro que los líderes de la derecha que gobiernan América del Sur tengan un poquitico de consciencia suramericana", dijo Maduro en una rueda de prensa minutos antes de partir a Cuba, donde se reunirá con el nuevo mandatario de ese país, Miguel Díaz-Canel.

"Si algún gobierno de derecha trata de meterle una puñalada (a Unasur) para desangrarla, los movimientos sociales y los revolucionarios de América del Sur la defenderemos", añadió el gobernante venezolano.

Los ministros de exteriores de Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y el Perú enviaron un comunicado a su par boliviano, Fernando Huanacuni, en el que remarcaron su decisión de "no participar en las distintas instancias" del bloque hasta que no se garantice su "funcionamiento adecuado", que pasa, consideran, por la elección de un nuevo secretario general.

"Dadas las circunstancias actuales, los países firmantes hemos decidido no participar en las distintas instancias de Unasur a partir de la fecha hasta tanto no contemos, en el curso de las próximas semanas, con resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización", se lee en el documento.



Maduro indicó este viernes que esta decisión podría haberse generado por la "presión" del Gobierno de los Estados Unidos para destruir el organismo, aunque no profundizó en su idea.



"Unasur merece ser defendida", insistió.



El mandatario venezolano, además, felicitó de forma pública a su par boliviano, Evo Morales, cuyo país asumió la semana pasada la presidencia temporal de Unasur.



"Estoy seguro total y absolutamente de que bajo la presidencia de Evo (Morales), Unasur va a tomar el ritmo que necesita para la integración y el desarrollo de América Latina", señaló.

Los movimientos sociales y los revolucionarios de América Latina defenderemos a Unasur, debemos recuperar su esencia. Estoy seguro de que con @evoespueblo a la cabeza será una presidencia de cambios y de profundización de la identidad suramericana. #VamosPorElFuturo pic.twitter.com/NYxYu5zF68 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 de abril de 2018

El ente de integración regional fue fundado en 2004 para "fortalecer" la integración de la región, y además de los seis países que hoy abandonan el bloque otros diez permanecen activos, mientras que dos más, México y Panamá, participan como observadores.