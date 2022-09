En octubre del 2020, cerca del 80% de los chilenos votaron por cambiar la Constitución a través de una Convención Constitucional. Luego eligieron a 155 miembros para escribirla, pero el texto no cumplió con las expectativas. “Es claro que la votación implica una derrota importante para el Gobierno del presidente Gabriel Boric. En ello tuvo que ver que la propuesta demostró tener muchas falencias, pero también que se manejó un discurso muy poco autocrítico y hasta de conspiración, desde donde se señalaba a la desinformación y los ataques como la causa del rechazo que se veía en las encuestas”.

Lo que se viene, dice Alenda, es que el socialismo democrático -uno de los sectores más moderados- cobrará mayor protagonismo al interior del Gobierno. Eso va a significar, principalmente, un cambio de gabinete o, en palabras de Boric, un “ajuste” en su gestión, asunto del que se hablaba poco antes del plebiscito del domingo. Según “La Tercera”, estarían en capilla Giorgio Jackson, actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, e Izkia Siches, ministra de Interior y Seguridad Pública.

Mientras tanto, “en el Socialismo Democrático -compuesto por el PS, el PPD, el Partido Liberal y el Partido Radical- ya están articulados” para negociar con Boric. Como bloque tienen más posibilidades de llegar a La Moneda e “incidir realmente en la toma de decisiones políticas”. En paralelo, Democracia Cristiana también se volverá relevante. Alenda agrega: “Hay que recordar que ellos fueron los que empezaron con el proyecto de ley que reducía el quorum del Parlamento a 4/7 para cambiar la Constitución, y jugaron un papel muy importante en su aprobación. Ya se habla de que miembros del DC podrían integrarse al Gobierno en cargos importantes, lo que no era el caso hasta ahora”.

“Por otro lado, hay que señalar que la centroderecha llega con un gran impulso. Ellos deberían poder capitalizar la victoria del Rechazo como propia, afirmación que esconde la realidad y las diversas sensibilidades. Ellos quieren que el proceso siga y lo único que les falta es ponerse de acuerdo sobre cómo hacerlo. Mientras tanto, la extrema derecha seguirá reticente al cambio, pero se va a tener que realinear un poco”.

MÁS EN MUNDO | Chile rechaza propuesta de nueva Constitución con un aplastante 62% y le da un duro golpe a Boric

¿El mejor escenario?

Al jugársela por la opción del Apruebo a la nueva Constitución y ser derrotado, Gabriel Boric perdió también autoridad política, afirma Andrés Jouannet, politólogo chileno y diputado por la Araucanía. “Esa que se ve en Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en su primera etapa, hay que ganársela. Quizás esto sucedió por su inexperiencia porque, fundamentalmente, apostó, hizo campaña y mira en qué terminó todo”.

“Pero creo que se ha fortalecido la democracia y la política de la nación. Hoy tenemos un mejor país, luego de que los que queríamos el Rechazo presenciamos la poca amistad cívica. Hoy por hoy, el poder constituyente está en el Parlamento, así que no será el Gobierno el que negocie, sino que nosotros buscaremos acuerdos. Y nosotros somos responsables. Vamos a tener una Constitución bien hecha”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, vota en el plebiscito para aceptar o rechazar la propuesta de Constitución. AP / Andres Poblete

Según Jouannet, sostener la persecución de una nueva Carta Magna es uno de los mandatos de los chilenos. “La Constitución con la que nos manejamos fue reformada, pero está muerta porque mayoritariamente así se decidió y no nos podemos olvidar de eso. Pero también es cierto que el proyecto que se presentó está muerto y que hay que respetar ese deseo. Necesitamos una que nos una y cierre el pasado doloroso de la dictadura”.

MIRA | Por qué la pareja del presidente Gabriel Boric se volvió tendencia durante el Plebiscito 2022

Contraintuitivamente, para el especialista este es el mejor escenario para Boric . Su perspectiva es la siguiente: una nueva Constitución le iba a traer muchos problemas financieros y administrativos derivados del aumento de la presencia del Estado en la vida de Chile -”era una mentira total”-; ahora, en cambio, se puede dedicar a lo que “realmente” les interesa a los ciudadanos.

“El texto hubiera funcionado como una camisa de fuerza, pero ahora él puede dedicarse a los temas de fondo, que son la delincuencia, la violencia en el sur, la reactivación económica y también algunas reformas sociales. Esta es una gran oportunidad para Boric. En las derrotas es que se ven los verdaderos liderazgos”.

Que Boric se encargue de esos asuntos y el Parlamento de la nueva Constitución, es un cambio necesario, sentencia Jouannet. “Pocos meses después de llegar al poder con fuerza, el Gobierno se desfondó, lo que suele suceder luego de un año y medio de gestión. Es decir, que él perdió el tiempo en el que suele haber una luna de miel entre el presidente y el electorado. Pero ahora la tienen más fácil. Ya se dieron cuenta que gobernar no es lo mismo que hacer política en la calle y que hay asuntos que la ciudadanía demanda”.

Stéphanie Alenda agrega que si bien la llave ahora la tiene el Congreso, no es tan claro cuál será el proceso a seguir. Y concluye: “Pero lo que sí se sabe es que el proceso no debe durar mucho tiempo. Dilatarlo no será bueno para el país”.