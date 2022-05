Un tribunal de la provincia argentina de Santa Fe (centro) destituyó al juez Rodolfo Mingarini, acusado de once casos de mal desempeño en el ejercicio de su cargo, entre ellos la puesta en libertad de un acusado de violación porque usó preservativo, confirmaron este jueves fuentes judiciales.

El escándalo trascendió en junio del año pasado, cuando el magistrado en cuestión declaró la falta de mérito en una causa por abuso sexual porque el acusado utilizó preservativo, desenchando todas las pruebas de la Fiscalía.

“No puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, y empujándola y sometiéndola, se tome el tiempo... No puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima, que, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, aseguró Mingarini durante el transcurso de una audiencia oral.

Tras estas declaraciones, el procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, impulsó un juicio de destitución contra Mingarini, quien fue posteriormente juzgado por un tribunal compuesto por los miembros de la Corte, dos legisladores provinciales y dos abogados del distrito.

En declaraciones al canal noticioso TN, Barraguirre señaló este jueves que a raíz de este caso hallaron otras diez causas adicionales contra Mingarini, en donde se vislumbraba “un mismo patrón de análisis” de las pruebas del Ministerio Público Fiscal.

“Las Fiscalías llevaban evidencia física, corroborativa, de las declaraciones de niños y niñas (víctimas de abuso) y, sin embargo, se veía al doctor Mingarini luchando contra esa evidencia y sesgando sistemáticamente su análisis”, aseveró el procurador.

Las razones para destituir a un juez de la provincia de Santa Fe, según la Constitución provincial, no sólo hacen referencia a su conducta, sino también a su desempeño durante las audiencias, en las que los magistrados deben tener “empatía” y “generar confianza” en los acusados.

“Su modo de razonar, de despreciar las declaraciones de niños, niñas y la evidencia física corroborativa, generaba un problema de confianza hacia el Poder Judicial”, sostuvo Barraguirre, para agregar que esta destitución fue un hecho “histórico” y “muy trascendente” para la provincia.