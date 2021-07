El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que de gobernar Florida (EE.UU.) no hubiera permitido la demolición del edificio colapsado en Miami cuando todavía hay más de 120 personas desaparecidas.

“Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio. Y nadie allá dice nada. No es un asunto nada más técnico, es un asunto humano. ¿Cómo se rescatan 25 cuerpos, pero se declaran desaparecidos 120 y ayer se dinamita el edificio? ¿Que no se pudo a esperar a hacer todo?”, opinó el mandatario desde Palacio Nacional.

López Obrador hizo esta reflexión para criticar a los medios de comunicación y especialmente al The New York Times, que hizo una investigación en profundidad del accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que dejó 26 muertos, pero, a su parecer, no dio una correcta cobertura del derrumbe en Miami.

“A mí me gustaría, con todo respeto, que se metieran (este periódico) con un reportaje ahora que se cayó el edificio en Florida”, subrayó.

El mandatario se preguntó por qué “no apuntalaron” el edificio en ruinas para continuar con las investigaciones.

“¿No se podía?”, preguntó el mandatario, y criticó la actitud de los medios en Estados Unidos sobre esta tragedia.

“Imaginen si nos pasa esto en México y la jefa de Gobierno (de la capital), un gobernador y desde luego con el visto bueno del presidente, dinamitan el edificio con 120 desaparecidos. ¿Cómo estaríamos ahora aquí?”, reflexionó.

El edificio Champlain Towers South, en Miami-Dade, parte del cual se vino abajo el 24 de junio con un resultado provisional de 24 muertos, fue demolido totalmente el domingo por la noche.

Pasadas las 22.30 hora local (03.30 GMT del lunes) fueron detonadas las cargas explosivas colocadas en orificios perforados en la estructura de hormigón armado y el edificio de 12 plantas se desplomó totalmente.

A día de hoy hay 121 personas del edificio que no han sido localizadas después del derrumbe, que se produjo de manera súbita por causas aún no determinadas.

