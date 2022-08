Isabel Méndez Jímenez es una señora de la tercera edad que reside sola en una choza en Oaxaca, México. A sus 97 años aún sigue trabajando para conseguir el dinero de su sustento diario, ya que, según contó, no tiene apoyo o atención de ninguno de sus 16 hijos.

El influencer Jaime Toral, quien es conocido por revelar el caso de Doña Leti -otra mujer con dificultades económicas-, fue el responsable de dar a conocer esta nueva historia en su cuenta de TikTok. Se trasladó hasta la residencia de la mexicana para entrevistarla y mostrar el entorno en el que vive.

Al inicio del video, la mujer comentó que tuvo ocho hombres y ocho mujeres, de los cuales cada uno de ellos encontró el amor, se fueron a vivir a otra ciudad y jamás regresaron para saber cómo se encontraba ella: “Ellos apoyan a las familias de ellos, pero yo vivo solita”.

La única persona al tanto de la situación es su nieto de 23 años de edad, quien algunas veces va a visitarla, aunque la anciana afirma que él no tiene mucho interés: “Tengo unos gatitos y mi perrita que me cuida”.

Durante el clip de TikTok, Isabela Méndez relató que a sus 33 años trabajó en el país mexicano y en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, con el objetivo de enviarle dinero a sus padres, ya que eran los que cuidaban y alimentaban a sus pequeños.

A cada uno de sus hijos les dio la oportunidad de estudiar hasta el curso de sexto grado. La mujer se agotó de seguir laborando por tanto tiempo y no pudo darles una educación más avanzada.

A día de hoy, la mujer teje manteles y los vende en una esquina de la carretera que se encuentra cerca de su vivienda, con la función de recaudar dinero para comprar su alimento diario: tortillas, frijoles, chiles y carnitas (carne de cerdo en pedazos pequeños).

“El día que yo me muera ellos me van a enterrar, mejor aquí me muero como quiera, ya estoy cerca del panteón. Mi hija dice que va pedir apoyo del pueblo, así es mi vida”, aseveró la mexicana.Actualmente, los tres videos sobre las dificultades de la anciana cuentan con millones de visualizaciones en redes; el primero que fue publicado va a llegar a los 40 millones de vistas y más de 100 mil comentarios.

Por el momento, se espera que su caso llegue a oídos de las autoridades para que reciba la ayuda necesaria.