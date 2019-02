Nuevas turbulencias en coalición alemana por giro a la izquierda del SPD

La gran coalición de Gobierno alemana sufre nuevas turbulencias debido al giro a la izquierda del Partido Socialdemócrata (SPD) que ha generado crítica de parte de los dos socios, la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Angela Merkel, y su ala bávara la Unión Socialcristiana (CSU).

"El SPD está planificando el entierro de la economía social de mercado. Con el deseo de recuperar electores ha optado por un claro giro a la izquierda", dijo el primer ministro del estado federado de Hesse y vicepresidente de la CDU, Volker Bouffier en declaraciones que publican hoy los medios del grupo Funke.

Según Bouffier, el SPD no puede asumir responsabilidad de Gobierno y, al mismo tiempo, formular a diario planes que no son realizables dentro de la actual coalición de Gobierno.

El presidente de la CSU y primer ministro bávaro, Markus Söder, por su parte, atacó directamente los planes de reforma del sistema de jubilaciones formulados recientemente por el ministro de Trabajo, Hubertus Heil.

"No estamos negociando un nuevo acuerdo de coalición. Naturalmente tenemos que hablar entre nosotros pero el Gobierno no puede girar a la izquierda", dijo Söder en declaraciones al dominical "Bild am Sonntag".

Los planes de Heil, de aumentar las pensiones a las personas de bajos ingresos, fueron calificadas por Söder como imposibles de financiar.

Söder recordó además que hay una comisión que debe encargarse de hacer propuestas para una reforma del sistema de jubilaciones que necesita tiempo para hacer su trabajo.

El líder bávaro, además, se mostró molesto de que el SPD no haya presentado a los socios de coalición sus planes sobre el sistema de pensiones antes de hacerlos públicos.

"Tendría sentido conocer de antemano los planes del socio de coalición. Los partidos de la coalición deben dedicarse este año a gobernar juntos y no a hacer campaña electoral", dijo.

La cúpula del SPD quiere elaborar un plan de reformas sociales, al que pertenecen los planes de Heil sobre la jubilación, que debe subrayar la identidad de la agrupación como partido de izquierda como estrategia para detener la caída que se observa en las encuestas de intención de voto.

Esta tarde la cúpula de la agrupación se reunirá en Berlín para discutir los planes que incluyen también una reducción de la burocracia para el pago de diversos subsidios a desempleados y a personas de bajos ingresos.

Los planes han sido vistos por los analistas como un intento por dar marcha atrás a las reformas de la llamada Agenda 2010, del ex canciller Garhard Schröder, que incluía recortes sociales.

Actualmente el SPD está en las encuestas de intención de voto claramente por debajo del 20% y ha sido desplazado del segundo lugar por Los Verdes.



Agencia EFE