El Primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu se disculpó el domingo con los funcionarios de seguridad, luego de haberlos criticado por supuestamente haber subestimado los riesgos de un ataque de Hamás en un mensaje en X que luego borró.

“Nunca, bajo ninguna circunstancia, el Primer ministro fue alertado sobre las intenciones bélicas de Hamás”, escribió Netanyahu en X (antes Twitter).

“Todos los funcionarios de seguridad, incluido el jefe de inteligencia militar y el jefe de seguridad interna, creían que Hamás tenía miedo de actuar y estaba buscando un acuerdo. Esta evaluación fue presentada varias veces al primer ministro y al gabinete por todos los funcionarios de seguridad y la comunidad de inteligencia. Hasta el momento en que estalló la guerra”, continuó el jefe de gobierno.

El mensaje fue publicado en la plataforma X en la noche, después de una conferencia de prensa de Netanyahu, y fue eliminado por la mañana. Minutos más tarde, escribió un nuevo mensaje de disculpa.

“Me equivoqué. Lo que dije después de la conferencia de prensa, no debía decirse y me disculpo. Apoyo totalmente a todos los responsables de seguridad. Apoyo al jefe del Estado Mayor, a los comandantes y a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que están en el frente y luchan por nuestro hogar. Juntos venceremos”, escribió Netanyahu.

Durante su rueda de prensa con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y con Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra, el primer ministro admitió “un terrible fracaso”.

Analistas políticos creen que la carrera política de Netanyahu está seriamente comprometida por no haber garantizado la protección de su población.

“El intento de eludir la responsabilidad y echar la culpa al aparato de seguridad debilita a las FDI en su lucha contra los enemigos de Israel”, sostuvo Yair Lapid, líder de la oposición.