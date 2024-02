La noche del jueves, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reveló por primera vez su plan para el día después de la guerra en Gaza, su propuesta oficial sobre el destino del enclave palestino donde su país libra una guerra con el movimiento islamista palestino Hamás que deja miles de civiles muertos. El proyecto, rechazado por varios de sus aliados, ha sido calificado por la Autoridad Palestina como una reocupación israelí de Gaza.

En el documento, presentado ante el gabinete de guerra para su aprobación y publicado por la Oficina del Primer Ministro, Netanyahu recordó los objetivos a corto plazo: destruir las capacidades militares y la infraestructura gubernamental tanto de Hamás como de la Yihad Islámica, liberar a los más de 100 rehenes e impedir que Gaza vuelva a ser una amenaza.

Netanyahu no dio detalles sobre cuánto tiempo duraría esa fase, pero condicionó la reconstrucción de la devastada Gaza a su completa desmilitarización.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, preside una reunión de gabinete en Kirya, el 31 de diciembre de 2023. (Foto de ABIR SULTAN / AFP). / ABIR SULTAN

Ocupación militar “sin límite de tiempo”

Según el plan, Israel establecerá una Franja de Gaza desmilitarizada, cuya seguridad dependa del Estado judío y en el que no existirá la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), entre otros objetivos.

De acuerdo con lo expresado por Netanyahu, a mediano plazo su país tendrá total libertad de movimiento militar dentro de Gaza “sin límite de tiempo”.

También habla de tener un amortiguador de seguridad dentro de Gaza para proteger a Israel.

Las fuerzas israelíes “ejercerán un control de seguridad en toda la zona al oeste de Jordania, incluida la Franja de Gaza”, “para impedir el fortalecimiento de elementos terroristas” y contener “las amenazas contra Israel”, subraya el documento.

Netanyahu prevé “la desmilitarización total de Gaza”, exceptuando el material requerido para mantener el orden, así como la “desradicalización de todas las instituciones religiosas, educativas y sociales” de la franja.

Esta fotografía tomada desde Israel cerca de la frontera con la Franja de Gaza muestra a un soldado israelí sentado en un vehículo blindado de transporte de personal el 26 de febrero de 2024. (Foto de Menahem KAHANA / AFP). / MENAHEM KAHANA

Control de la frontera con Egipto

Israel no solo controlaría la frontera que tiene en este momento con Gaza, sino también la frontera del enclave palestino con Egipto, para evitar la reaparición de “elementos terroristas” en el enclave palestino. Esta es una propuesta significativamente nueva y diferente, y funcionaría sobre el terreno dentro de Gaza.

La frontera de Gaza con Egipto. (AFP).

“La ‘Valla Sur’ funcionará, en la medida de lo posible, en cooperación con Egipto y con la asistencia de Estados Unidos, y se basará en medidas para impedir el contrabando procedente de Egipto, tanto subterráneo como aéreo, incluido el cruce de Rafah”, detalla el documento de Netanyahu.

Una nueva administración en Gaza

En lo que respecta a la administración del territorio, Netanyahu sostiene que será entregada a “funcionarios locales con experiencia de gestión” y “sin vínculos con países o entidades que apoyan al terrorismo”.

Como indica la agencia AFP, el documento no hace ninguna mención a la Autoridad Palestina de Mahmud Abbas, que administra parcialmente Cisjordania ocupada, aunque tampoco excluye explícitamente que esa entidad rival de los islamistas de Hamás participe en la gestión de Gaza.

El pasado 22 de febrero, un funcionario israelí, que habló con Reuters en condición de anonimato, declaró que el Gobierno de su país busca reclutar palestinos sin vínculos con Hamás para gestionar asuntos civiles en áreas de la Franja de Gaza, designadas como campos de pruebas, para la futura administración del territorio después que concluyan las hostilidades en curso.

“El documento de principios del primer ministro refleja un amplio consenso público sobre los objetivos de la guerra y para reemplazar el gobierno de Hamás en Gaza con una alternativa civil”, ratificó posteriormente la oficina de Netanyahu.

Los palestinos desplazados reciben ayuda alimentaria en el centro de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 28 de enero de 2024. (Foto de AFP). / -

No a un Estado palestino y desmantelamiento de la UNRWA

A largo plazo, Netanyahu insistió en la negativa de la creación de un Estado palestino o de los “dictados internacionales sobre un acuerdo permanente”.

El plan de Netanyahu también prevé el desmantelamiento de la UNRWA, después de que Israel acusara a varios de sus empleados de estar implicados en el sangriento ataque de Hamás del 7 de octubre.

“Israel trabajará para detener las actividades de la UNRWA en la Franja de Gaza y reemplazarlas con agencias de ayuda internacionales responsables”, detalla el plan.

Aunque la organización de la ONU retiró a los presuntos implicados y emprendió una investigación, las autoridades israelíes no han divulgado públicamente las pruebas de su acusación.

De acuerdo con un reporte de CNN, hay puntos en el plan que realmente socavan la idea de una solución de dos Estados o el camino hacia un Estado palestino. Sin ese objetivo, será difícil para Israel atraer a los socios árabes de los que se habla en el plan para contribuir a financiar y apoyar este nuevo día después en Gaza.

Cabe recordar que el pasado 7 de octubre, los islamistas de Hamás se infiltraron en el sur de Israel y mataron a unas 1.160 personas, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP. También de llevaron a unos 240 rehenes, de los cuales más de 100 siguen en su poder.

Tras ese ataque, el mismo 7 de octubre Israel declaró la guerra a Hamás y empezó a atacar Gaza, en una ofensiva que ha dejado hasta el momento más de 29.800 muertos en el enclave palestino, en su mayoría civiles.

Las reacciones de los palestinos y de los aliados de Israel

Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente palestino Mahmud Abbas, dijo que el plan de Netanyahu “busca perpetuar la ocupación israelí de los territorios palestinos e impedir la creación de un Estado palestino”.

“Gaza solo será parte del Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital (…) Si el mundo está realmente interesado en tener seguridad y estabilidad en la región, debe poner fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos y reconocer el Estado palestino independiente con Jerusalén como capital”, agregó.

“Netanyahu presenta ideas que sabe perfectamente que nunca tendrán éxito”, manifestó Osama Hamdan, un alto funcionario de Hamás en Beirut.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hace gestos durante una conferencia de prensa en Buenos Aires el 23 de febrero de 2024. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP). / JUAN MABROMATA

Por su parte, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, principal aliado de Israel, rechazó cualquier reocupación israelí de la Franja de Gaza o una reducción de su territorio.

“Hay ciertos principios básicos que establecimos desde hace muchos meses y que creemos que son muy importantes en lo que respecta al futuro de Gaza, incluido el de que no puede ser una plataforma para el terrorismo, no debe haber ninguna reocupación israelí de Gaza, el tamaño de Gaza no debe reducirse. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que cualquier plan que surja sea coherente con esos principios”, dijo Blinken.

Mientras que Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, rechazó también el plan de Netanyahu.

“El miércoles, en la reunión del G20 en Río de Janeiro, todos los que estaban sentados alrededor de la mesa, los estadounidenses, Reino Unido, la Unión Europea, los Estados miembros, los países árabes, los pueblos africanos, los latinoamericanos, todos insistieron en que la única solución pacífica posible que podría traer paz y seguridad para Israel es la solución de dos Estados. No escuché ni una sola voz en contra”, sostuvo Borrell.

Avi Melamed, exoficial israelí de inteligencia y experto en asuntos árabes, le dijo a la agencia Efe que la única forma de avanzar en el proceso es dentro de un plan regional con la intervención de los principales actores árabes, para facilitar que los israelíes se sienten “realmente a la mesa”.

Según Melamed con la “reducción” y “limitación” del papel de Hamás, el grupo islamista no podrá seguir dictando su agenda política.

“Creo que en tales condiciones y circunstancias hay espacio para este avance regional y que el conflicto proporciona un andamiaje para que israelíes y palestinos avancen en un proceso muy gradual”, dijo.