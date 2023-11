Familiares del bebé de 10 meses Kfir Bibas, secuestrado por Hamás en Gaza junto a su hermano Ariel y sus padres Yardén y Shiri, insistieron hoy en que temen por su salud y pidieron su liberación en la extensión de la tregua acordada por Israel y el grupo islamista que concluye mañana.

“La razón por la que estamos hablando hoy es porque mañana es el último día del alto el fuego del actual acuerdo que Israel tiene para liberar a los rehenes y todavía no han sido liberados”, dijo Ofri Bibas, hermana de Yardén Bibas, en una rueda de prensa virtual, en la que aclaró que el nombre del bebé no está entre los cautivos que se prevé regresarán hoy a Israel.

Ofri se quejó de que “todos los demás niños ya han sido liberados” y que su sobrino, que tenía nueve meses cuando fue secuestrado, es el rehén de menor edad que continúa en manos de Hamás.

Según el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Andraee, la familia fue secuestrada en el kibutz de Nir Oz por el brazo armado de Hamás el 7 de octubre, pero después fue transferida a otro grupo armado palestino, que la mantiene en su poder en una zona de Jan Yunis.

Cochecitos de bebé con imágenes de los jóvenes rehenes Bibas Ariel (izq.) e Idan Avigail (der.), se muestran, entre otros, para simbolizar a los jóvenes rehenes tomados por militantes de Hamás durante una manifestación para pedir su liberación en el Campo de Marte, frente a la Torre Eiffel en París. , el 26 de octubre de 2023. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP) / DIMITAR DILKOFF

“Todos los demás niños ya han sido liberados. No sabemos dónde están retenidos. Los mantienen bajo tierra. No hay mucha comida para bebés y todo esto hace que estemos muy preocupados por un niño de cuatro años y un bebé de 10 meses que sigue necesitando leche de fórmula como dieta principal. No sabemos nada de su estado”, dijo Ofri.

Asimismo, pidió al Gobierno de Israel y a los países mediadores de la tregua -Egipto y Qatar- que sus familiares sean incluidos entre los rehenes que se espera que sean liberados.

“Exigimos que sean incluidos en la lista de mañana, si no en la de hoy”, subrayó.

El Gobierno israelí y el brazo político de Hamás alcanzaron el jueves una tregua de cuatro días que ayer se extendió otras 48 horas durante las que el grupo islamista liberó a 51 rehenes israelíes y 18 extranjeros, a cambio de excarcelar a 150 presos palestinos, todos ellos mujeres y niños.

Se prevé que entre hoy y mañana salgan de gaza otros 20 rehenes en dirección a Israel a cambio de otros 60 presos palestinos.