Guaidó busca congelar cuentas del gobierno de Venezuela en Suiza por irregularidades

Ciudad de México. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el miércoles que tratarán de congelar cuentas con fondos gubernamentales de Venezuela en Suiza en las que se han detectado manejos irregulares.



Guaidó, reconocido por muchos países como el mandatario interino de Venezuela, dijo a la cadena mexicana Televisa que había hablado más temprano con el presidente de Suiza, a quien no identificó por su nombre.



►Venezuela: Alto oficial se declara en desobediencia y reconoce a Guaidó | VIDEO



►"No hay dictadura en Venezuela": Roger Waters defiende a Nicolás Maduro | VIDEO



►En qué se parece la estrategia de EE.UU. en Venezuela a la vieja política hacia Cuba

El ingeniero de 35 años, quien invocó una disposición constitucional para reclamar la presidencia del país hace casi un mes, sostuvo que se detectaron intentos por migrar parte de esas cuentas gubernamentales a otro sitio.



"Nos informó que había un manejo irregular con las cuentas de la República (...) donde trataban de hacer movimientos irregulares y estamos en busca de congelar todos esos activos que son de la República", expresó.



Pero luego, un portavoz de la cancillería suiza negó que Ueli Maurer haya conversado con el líder opositor.



"La información no es correcta, no hubo contacto telefónico", dijo el portavoz a Reuters en un correo electrónico en respuesta a una solicitud sobre lo dicho por el también presidente del Congreso de Venezuela, quien no especificó quiénes detectaron los movimientos en las cuentas ni dio más detalles.



A inicios de febrero, la oposición en Venezuela dijo que detuvo una transferencia de 1.200 millones de dólares de cuentas estatales que están en Portugal a Uruguay, mientras el Gobierno afronta cada vez más dificultades para mover sus fondos en el sistema financiero internacional por las sanciones impuestas por Estados Unidos.



Muchos países occidentales, incluido Estados Unidos, han reconocido a Guaidó como el legítimo jefe de Estado de Venezuela, pero el presidente Nicolás Maduro conserva el respaldo de sus aliados Rusia y China, así como el control de las instituciones estatales y el alto mando militar.



El ministerio de Finanzas de Suiza, que también encabeza Maurer, se negó a comentar sobre las cuentas de Venezuela, y remitió nuevas solicitudes de información al departamento de recuperación de activos del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Reporte de Adriana Barrera, con reporte adicional de Michael Shields en Zurich. Editado por Javier Leira)



Fuente: Reuters