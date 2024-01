El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a mantenerse “alertas y preparados para lo que salga”, así como a mostrar su lealtad con el Gobierno ante cualquier plan que atente contra la Constitución.

“Fuerza Armada, poder militar, alertas y preparados para lo que salga, cuando salga y donde salga, para defender la patria, la Constitución y el pueblo”, expresó el jefe de Estado durante el acto de instalación del año judicial, en Caracas, al recordar las diversas tramas conspirativas que su Gobierno ha denunciado y por las que responsabiliza a la oposición.

Maduro tildó de “terroristas y extremistas” a los miembros de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), con la que su Gobierno mantiene negociaciones, y los que acusó de estar implicados en las conspiraciones que, según la Fiscalía, incluían el asesinato del mandatario.

En este sentido, reiteró que “nadie puede estar por encima de un país, de las leyes, de la Constitución”.

Sin embargo, insistió en que, pese a las amenazas, es necesario “mantener el espíritu permanente del diálogo transversal, de la búsqueda de entendimiento, de la defensa de la soberanía nacional y de la defensa de la paz”.

“Siempre he tendido mis manos a todos los sectores, pero en especial (...) he tendido mis manos a los extremistas, para decirles ‘paren, paren, paren’. Basta, vengan a la Constitución (...) No les parece que después de 20 años ya basta de conspiraciones, de tramas, de trampas, de emboscadas”, remarcó.

Recientemente, Nicolás Maduro acusó a la “ultraderecha” de tener un “plan conspirativo” y “golpista”, y advirtió que quienes intenten desestabilizar al Ejecutivo “se encontrarán con la furia bolivariana” del pueblo.

MÁS INFORMACIÓN: Maduro respalda el llamado a elaborar una propuesta de cronograma para las presidenciales

Posteriormente, la Fiscalía anunció la detención de más de una treintena de personas -civiles y militares- presuntamente implicados en cinco conspiraciones que incluían el asesinato de Maduro y asaltos a instalaciones militares.

Por estos hechos fueron detenidos la semana pasada tres jefes de campaña de la líder opositora María Corina Machado, que viven una “desaparición forzada”, según denunciaron este miércoles abogados y familiares.

El fin de semana, la PUD se desmarcó de las conspiraciones denunciadas por la Fiscalía y aseguró que la única vía que sigue el antichavismo es la de unas “elecciones libres”, en alusión a las presidenciales previstas para el segundo semestre de este año.