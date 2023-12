Venezuela celebra este domingo 3 de diciembre del 2023 el referendo no vinculante sobre la disputa con Guyana por el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, y responder con “legalidad y paz” a “provocaciones” externas, aseguró la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. “Ya toda Venezuela está preparada, todos estamos listos para mañana, (...) vamos a ratificar la unión nacional, vamos a ratificar la soberanía y nuestra integridad territorial. (...) Estamos todos en unión por la defensa de nuestra Venezuela”, expresó en una actividad musical en Caracas, transmitida por el canal estatal VTV.

Tras casi un mes en campaña, que cerró este viernes, el país está a un día de celebrar el referendo, que comenzará a partir de las 6:00 hora local (10:00 GMT), cuando está prevista la apertura de casi 15.000 centros de votación, que estarán abiertos durante 12 horas, a excepción de aquellos donde todavía queden personas en cola para votar.

Un total de 356.513 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) están desplegados para custodiar el referendo, con un apoyo “inédito” de 51.778 agentes de todos los órganos policiales para la preservación del orden y la seguridad dentro de los centros de votación, de acuerdo con el Gobierno, que aseguró haber tomado previsiones ante “potenciales planes de sabotaje”.

Chavistas participan en una marcha durante la campaña de cierre antes del referéndum para la defensa del territorio del Esequibo en Caracas, el 1 de diciembre de 2023. (Foto de Pedro Rances Mattey / AFP). / PEDRO RANCES MATTEY

Cuatro claves del referendo sobre el Esequibo

“El sol de Venezuela nace en el Esequibo”, “el Esequibo pertenece a Guyana”: dos consignas en una disputa territorial centenaria que llegó a un alto nivel de tensión a la espera de un referendo que Caracas promueve sobre esta región rica en recursos naturales.

¿Qué consecuencias puede tener la consulta? Acá, cuatro claves para entender el conflicto.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante la campaña de cierre antes del referéndum para la defensa del territorio del Esequibo. (Foto de Pedro Rances Mattey / AFP). / PEDRO RANCES MATTEY

1.- El diferendo

Llamada Guayana Esquiba en Venezuela, este territorio de 160.000 km2 es administrado por Guyana pese al viejo reclamo venezolano. Cuenta con yacimientos de petróleo y minerales, ricas cuencas hidrográficas y las famosas cataratas Kaieteur.

Ubicada al oeste del río Esequibo, la región representa más de 70% del territorio de Guyana y sus 125.000 habitantes -poco más de un 15% de los 800.000 de todo el país- hablan inglés.

Georgetown defiende una frontera definida en 1899 por un tribunal de arbitraje y ahora recurre a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de Naciones Unidas, para que la valide.

Caracas, por su parte, argumenta que el río es la frontera natural, como lo fue en 1777 cuando era Capitanía General del imperio español. Apela al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que anula el laudo anterior y sienta las bases para una solución negociada.

“Todo el mundo estaba de acuerdo” con el laudo de 1899, asegura Mark Kirton, profesor universitario en Georgetown.

“Venezuela tiene la capacidad y el deber de mostrar los títulos de propiedad” que avalan su derecho sobre la zona, señala en contraparte el docente Luis Angarita, quien subraya que este país no estuvo representado en el laudo de París.

Vista aérea del río Potaro que atraviesa el Parque Nacional Kaieteur, que se encuentra en una sección de la selva amazónica en la región Potaro-Siparuni de Guyana, tomada el 24 de septiembre de 2022. (Foto de Patrick FORT / AFP). / PATRICK FORT

2.- El referendo

El referendo consultivo, no vinculante, plantea cinco preguntas que abarcan desde el reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ -Venezuela la niega, aunque aceptó a regañadientes acudir al tribunal a defenderse- hasta la creación de una provincia venezolana en esa zona y otorgar la nacionalidad a sus habitantes.

No es un voto de autodeterminación: los esequibanos tienen documentos guyaneses.

El “sí” debe ganar arrolladoramente, sin oposición, y aunque la consulta no tiene consecuencias jurídicas, las autoridades esperan que refuerce su reivindicación territorial.

“Va surgiendo la unión de todos los venezolanos en un gran consenso: defender a Venezuela”, dijo el presidente Nicolás Maduro el miércoles en un acto político.

“Hay un elemento de política interna con la hipermediatización” de la campaña por el referendo, a un año de las presidenciales, dicen fuentes diplomáticas a la AFP. “Pero es igualmente una demanda histórica que trasciende los partidos”.

Guyana considera que el referéndum es una “violación de las leyes internacionales”.

El Esequibo. (AFP).

3.- El petróleo

Guyana anunció un importante descubrimiento de petróleo en el Esequibo, que añade al menos 10.000 millones de barriles a las reservas del país, y las hace mayores que las de Kuwait.

Maduro tildó a su par guyanés, Irfaan Ali, de “esclavo” del gigante petrolero estadounidense ExxonMobil.

El referendo fue convocado después de que, en agosto, Georgetown abriera una licitación de pozos petrolíferos en la zona, desatando la ira de su vecino.

Josmar Fernández, especialista en resolución de conflictos, destaca además que la pugna “ha truncado (...) una salida abierta al Atlántico” para Venezuela.

4.- ¿Guerra?

El lema “El Esequibo es nuestro” aparece siempre en televisión y colma muros en las calles. Muchos analistas establecen paralelismos con Argentina y las Malvinas.

Guyana, sin embargo, insiste que no cederá “ni una brizna de hierba” a Venezuela, inspirada en una canción de la banda The Tradewinds, que habla de “no retroceder, no ceder ni una montaña” cuando “forasteros hablen de invadir”.

El tono sube. Venezuela construye una pista militar cerca del borde y Guyana plantea establecer bases de aliados extranjeros en la zona.

¿Puede desembocar en conflicto? “Es un escenario”, dice Fernández. “Cuando se habla de territorio, estamos hablando también de un compromiso donde están impregnados sentimientos nacionalistas”, aunque “Venezuela se ha caracterizado tradicionalmente por la negociación”.

Maduro habla de “diplomacia de paz”. Ali ha pedido “sentido común”.

La gente camina junto a un mural que hace campaña a favor de un referéndum para pedir a los venezolanos que consideren la anexión de la región de Esequibo administrada por Guyana. (Foto de Federico PARRA/AFP). / FEDERICO PARRA

Las 5 preguntas del referendo