¡Buen martes, estimado lector! La parábola del hijo pródigo es lo primero que ha saltado a la cabeza de muchos para describir lo que ha sido una de las noticias más saltantes de los últimos días en el Reino Unido (y no solo allí): el retorno del príncipe Enrique a su país natal, junto con su esposa Meghan y sus dos hijos pequeños, luego de más de seis años de exilio voluntario en California (Estados Unidos).

Pero la verdad es que la historia bíblica narrada en el Evangelio de San Lucas queda corta para un asunto que va más allá del hijo pródigo, ya que también abarca la inquietud del hermano pródigo o del pariente pródigo. Y ofrece aristas más complejas y enrevesadas.

La primera pone frente a frente a quienes buscan las razones del regreso a casa. Están los que privilegian razones económicas en la decisión de la pareja: los tiempos de los lucrativos y jugosos negocios con Netflix y Spotify se acabaron, así como el sueño americano de reinar en el ámbito del entretenimiento en Hollywood. Y están quienes prefieren ser mucho más condescendientes con Enrique y Meghan: estar cerca del rey Carlos III, ya de 77 años y bajo tratamiento de un tipo de cáncer no revelado, y brindar a sus hijos Archie y Lilibet una educación dentro de la tradición británica y próxima a sus raíces familiares.

Pero más trascendente que conocer las motivaciones es saber lo que vendrá en adelante, tanto en el núcleo familiar como en el entorno social y político. Y esto último abarca a la nación entera y no solo a la Corona británica.

Por ahora, y quizá por siempre, no se contempla ni por asomo que los duques de Sussex retomen sus funciones reales, esas a las que renunciaron a comienzos del 2020 alegando hostilidad y actitudes racistas no solo por parte de la prensa sino del estamento real.

Lo que va encaminada es la reconciliación entre padre e hijo (aquí la parábola cobra vida otra vez). El mes pasado Enrique estuvo en Londres y fue recibido por el monarca y la reina Camila, una visita más cálida y menos ceremonial que las anteriores. Se recordó entonces lo que Enrique le dijo a la BBC el año pasado: “Me encantaría reencontrarme con mi familia, no tiene sentido seguir peleando, no sé cuánto tiempo le queda a mi padre”.

Lo que asoma más duro es recomponer los lazos con su hermano Guillermo. La publicación en el 2023 de las memorias de Enrique, en las que este reveló que el heredero de la Corona llegó a agredirlo físicamente, terminó por hacer pedacitos una relación ya descarrilada. Aunque como ha dicho Peter Hunt, excorresponsal de la realeza de la BBC, “la presencia de Enrique en Londres hará más difícil que su hermano eluda una reconciliación”.

Y está finalmente el espinoso asunto de la seguridad y de la relación con los tabloides. Porque el príncipe de 41 años habrá abdicado de sus funciones reales pero sigue siendo el quinto en la línea de sucesión al trono. En el 2025 intentó que la justicia ordenase que el Reino Unido pagara por su resguardo y el de su familia cuando estuviera en suelo británico, pero no tuvo éxito. Y ahora estará de forma permanente. Y sus cruces con la prensa sensacionalista prometen más capítulos tormentosos. ¡Hasta el martes que viene!