La variedad es clave para una alimentación saludable. Intenta incorporar diferentes colores y tipos de verduras en tus comidas para obtener una amplia gama de nutrientes.
La variedad es clave para una alimentación saludable. Intenta incorporar diferentes colores y tipos de verduras en tus comidas para obtener una amplia gama de nutrientes.
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Dentro de las tendencias que acompañan Halloween, la calabaza aparece como uno de sus grandes íconos, pero también como un ingrediente que encuentra cada vez más espacio en la gastronomía de temporada. A través del pumpkin spice (esa combinación de especias cálidas que se ha convertido en un clásico de estas fechas) y del uso de la propia calabaza, encontramos bebidas y postres que llevan el espíritu de Halloween a la mesa.

Merlín IA

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