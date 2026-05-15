Dentro de las tendencias que acompañan Halloween, la calabaza aparece como uno de sus grandes íconos, pero también como un ingrediente que encuentra cada vez más espacio en la gastronomía de temporada. A través del pumpkin spice (esa combinación de especias cálidas que se ha convertido en un clásico de estas fechas) y del uso de la propia calabaza, encontramos bebidas y postres que llevan el espíritu de Halloween a la mesa.

En Casa Lola, por ejemplo, esta tradición comenzó en 2021 con un grey latte y continuó con distintas versiones de pumpkin latte hasta llegar a su actual Pumpkin Spice Latte. La receta combina crema de zapallo, jarabe de especias, espresso y la leche que el cliente prefiera. La experiencia se completa con arte latte inspirado en Halloween, convirtiendo cada taza en parte de la celebración. En Rosa Pastel, la apuesta también parte del pumpkin spice, pero con una receta propia: un jarabe casero elaborado con cuatro tipos de calabaza, panela, alulosa y especias como vainilla amazónica, pimienta de chapa, canela, jengibre, clavo y nuez moscada. Se sirve con cold brew, leche, hielo, espuma y canela, en una versión más ligera y sin aditivos, colorantes, saborizantes ni conservantes.

La ruta también tiene espacio para quienes prefieren el postre. En The Gay Baker, la temporada se traduce en un Pumpkin Spiced Cheesecake de calabaza y especias, inspirado en una receta keto, con monk fruit, base de almendras y sin azúcar ni ingredientes con gluten. A este se suma un Pumpkin Spiced Hot Chocolate, preparado con ganache de chocolate blanco, puré de calabaza y especias, y terminado con crema batida y sirope de calabaza. Ambas propuestas estarán disponibles, como mínimo, hasta el 31 de octubre.

En Amarena Café, la calabaza llega en dos formatos: el Pumpkin Spiced Latte, preparado con puré de calabaza hecho en casa, especias, café y leche a elección, disponible caliente o frío (esta última versión se sirve con una espuma vegetal deliciosa); y un Pumpkin Pie con base de galletas Lotus caseras, crema agria de la casa y nuez moscada. Cuatro propuestas, una misma temporada y distintas maneras de descubrir por qué la calabaza se ha convertido en uno de los sabores que mejor representa Halloween.

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