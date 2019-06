Más aranceles, más inmigrantes; por María Fernanda Pérez Arguello y Nicolás Albertoni

El viernes 7 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había llegado a un acuerdo con México para abordar el aumento del flujo de migrantes a su país desde Centroamérica. El acuerdo significa que Trump suspenderá indefinidamente lo que hubiera sido una imposición extraordinaria de aumento de aranceles a México: el socio comercial número uno de Estados Unidos en el primer trimestre del 2019.

Se ha evitado una crisis de aranceles manufacturados... por ahora. Mientras el presidente resistía el descontento del Partido Republicano sobre la amenaza arancelaria, emergió con más capital político del que tenía antes. Pero, los aliados de México y Estados Unidos saben que este presidente tiende a llamar jugadas más de una vez. El 9 de junio, reiteró que las tarifas permanecen en la mesa en caso de que México no detenga los cruces fronterizos.

Sin un objetivo claro para evitar futuros aranceles y sin un camino claro para que el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) logre pasar a través del Congreso, la economía mexicana se está oscureciendo bajo una nube de incertidumbre. La gente migra lejos del debilitamiento de las economías y la falta de oportunidades económicas. Los aranceles, e incluso las amenazas de aranceles, producen más migrantes.

La migración mexicana a Estados Unidos es mínima hoy en día. El número de detenciones mexicanas en la frontera sur disminuyó en un 81% del 2007 al 2018 a pesar de algunos picos, especialmente en el 2013. Del mismo modo, el número de mexicanos no autorizados que viven en EE.UU. ha disminuido en más de 1 millón desde el 2007.

Una economía mexicana robusta, un producto interno bruto per cápita en constante aumento y tasas de natalidad en disminución han hecho que cada vez menos mexicanos quieran o deban abandonar México. Cuando la economía mexicana se desacelera, más mexicanos llegan a Estados Unidos. Ese fue el caso en el 2013: la economía se desaceleró a la mitad de la tasa de crecimiento de los años anteriores y, por ende, la migración mexicana aumentó.

La economía de México es frágil en este momento. Se contrajo en el primer trimestre de 2019. Una tarifa del 5% le habría costado más de 1,2 millones de empleos. El 5 de junio, dos de las tres agencias de crédito rebajaron la calificación de la deuda soberana de México, en parte, debido a las crecientes tensiones del comercio exterior. Un día después, Fitch, una agencia de calificación crediticia, rebajó la calificación de Pemex, la empresa petrolera estatal del país, a “basura, con una perspectiva negativa”.

Este deterioro de las condiciones significa una menor estabilidad y previsibilidad del mercado, menos inversión extranjera directa y menos oportunidades económicas para los ciudadanos. Además, la aceptación de migrantes centroamericanos por parte de México mientras esperan las audiencias de asilo ya ha puesto a prueba los recursos del estado mexicano local y ha creado tensiones sociales con los lugareños, en muchos casos alimentados por la retórica de Trump.

Aún no está claro cómo pagará México el despliegue de 6.000 soldados a la frontera sur. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la semana pasada que el antiguo avión presidencial, que fue adquirido en el 2012 por más de US$200 millones, se vendería junto con otros 100 aviones del gobierno. El dinero ayudaría a pagar las responsabilidades del país bajo el nuevo plan de migración.

Existen estudios que indican que superar el PBI per cápita de US$8.000 tiene una fuerte correlación estadística con niveles más bajos de migración económica. El PBI per cápita en Honduras no alcanzó los US$5.000 en el 2017. Guatemala y El Salvador recientemente superaron la marca de US$8.000 y la migración económica de El Salvador se ha desacelerado.

En los países del Triángulo del Norte, irse o quedarse es muchas veces una cuestión de supervivencia. La asistencia extranjera de EE.UU. a estos países solía apuntar al fortalecimiento de las instituciones que brindan seguridad y protección. En los últimos años, el progreso fue cada vez mayor, pero con los recortes de la ayuda externa implementados a partir del 17 de junio del 2019, todo el progreso se perderá y la migración de refugiados podría verse exacerbada.

Trump parece creer que cortar la ayuda al Triángulo del Norte, al igual que las tarifas arancelarias en México, son maniobras diplomáticas para motivar a los gobiernos a restringir la migración: un problema que no conoce fronteras. La realidad es todo lo contrario. El desalojo de la aplicación de la ley y otra asistencia en el Triángulo del Norte acelerará la migración de refugiados de América Central y estropear la economía mexicana solo acelerará la migración económica de México.

Trump ha puesto la carga del problema de la frontera en México y amenazó con castigar al país si no puede detener el flujo de migrantes de América Central a la frontera de Estados Unidos. Si bien las sanciones económicas son una herramienta diplomática común, nunca en la historia han estado dirigidas a los principales socios comerciales de un país.

La colocación de aranceles generales en nuestro aliado más cercano no detendrá la migración ni ayudará a mejorar la situación en Centroamérica. Los aranceles y las amenazas arancelarias resultan en la pesadilla de Trump: más inmigrantes de México.

