Como se encuentra el mundo al día de hoy, la presión la sentimos todos: desde trabajadores de oficina hasta futbolistas profesionales. El mundo, definitivamente, cada vez anda más acelerado, difícilmente caminamos, sino corremos en el día a día y, con ello, los tiempos de adaptación (más en el fútbol) son cada vez más cortos para acomodarse al proceso y la filosofía. Que lo digan acaso Frenkie De Jong y Matthijs De Ligt, mirados hace dos años como dos potenciales superestrellas, y ahora criticados tanto en el Barcelona como en la Juventus.

En el Camp Nou, De Jong parece perdido – por veces – en el césped, confundido por las instrucciones dadas por tres técnicos diferentes (Ernesto Valverde, Quique Setién y Ronald Koeman) en un año y medio, y engañado por un proyecto futbolístico (si es lo que hubo) diseñado para realizar sus virtudes, que terminó enfrascándolo con Busquets en el mediocentro, o perdiéndolo en una línea de cuatro, a pedido de su ex seleccionador en Holanda.

En Turín, por su parte, De Ligt ha reconocido la presión y los ojos puestos en él, sabiendo que en los entrenamientos, él se sentía bien con sus compañeros, pero en los partidos, necesitaba de adaptación al fútbol italiano, sea en el pasado con Maurizio Sarri y ahora con Andrea Pirlo. Con errores puntuales en salida, cortes y relevos, el holandés también ha sido puesto bajo la lupa, pese a que su representante lo postula como un Balón de Oro en los próximos años.

Pasa lo mismo con De Jong. Más allá de dedos acusadores de los hinchas y parte de la prensa en España, Xaxi asegura que puede marcar una época en el Barcelona. “Es uno de los mejores. Me costó a mí, le costó a Iniesta para marcar diferencias cuando eres tan joven”, aseguró el campeón del mundo, pero tiempo es precisamente lo que más se necesita al día de hoy.

¿Puede haberlo ahora en el Barcelona como en Juventus? La primera temporada fue de adaptación, la segunda de lucidez, aunque ante dos jóvenes (De Jong con 23 y De Ligt, 21), quizás es necesario mayor roce y horas de trabajo, difícilmente entendido por el hincha con situaciones particulares: el Barcelona no tiene rumbo en LaLiga y la ‘Juve’ no domina como en campañas anteriores. ¿Es culpa de los holandeses? Definitivamente, no. Los proyectos en ambos clubes son más cortos y no hay entrenadores, como en el pasado, como Guardiola, Luis Enrique o Allegri, es decir con proyección para la institución. Ni los DT tienen tiempo para armar sus proyectos. Y es que a veces, más allá de correr, es necesario caminar para mirar la perspectiva.





