Cuando Alicia en el País de las Maravillas se enfrenta a una encrucijada de caminos, sin saber cuál tomar, se le aparece el gato Cheshire. Alicia le pide que le indique el camino que debe seguir. Pero el gato responde que eso dependerá de a dónde quiere ir. Alicia, sorprendida, le dice que no sabe, a lo que Cheshire le revela que entonces no importa el camino que escoja.

Los peruanos no hemos logrado crear una visión del país que queremos construir y, al no tenerla, tampoco tenemos una estrategia de país. Por eso las pocas reformas que en su momento fueron aprobadas son desmanteladas por los distintos grupos de poder (mercantilista, informal o ilegal) que han capturado las instituciones políticas.

Para lograr mejorar la calidad de vida de los peruanos, el crecimiento de la economía es fundamental. Y para que la economía peruana crezca, se necesita inversión privada. Es la inversión la que genera círculos virtuosos. Se genera riqueza y bienestar que, a su vez, continúa impulsando un mayor crecimiento económico, mayor riqueza y mayor bienestar. Un estudio del FMI donde se buscaba explicar el rezago del desarrollo de América Latina en comparación con los países asiáticos y los expaíses comunistas encontró que en el caso de América Latina la falta de capital humano y productividad estaba frenando el crecimiento de sus países.

Ya en el 2017, el informe sobre Perspectivas Económicas de América Latina encontró que dos de cada tres jóvenes latinoamericanos no estaban preparados para trabajos que requerían competencias técnicas, profesionales y de gestión complejas, siendo que el 50% de las empresas formales en América Latina reportaban que tenían problemas para conseguir empleados capacitados para sus puestos. A menor capacidad, menor productividad.

La educación es un factor fundamental para impulsar el desarrollo de una sociedad. Sus efectos positivos sobre la prosperidad de las personas y sus familias incluyen mejores oportunidades en el mercado laboral y mayores ingresos que se ven reflejados en una mejora de las condiciones económicas a nivel familiar, lo que les permite escapar de las trampas de pobreza rompiendo el círculo de pobreza intergeneracional.

Los resultados de las pruebas PISA 2022 se unen a los resultados de las EME 2022 para decirnos algo que ya sabíamos: nuestros chicos no entienden lo que leen ni pueden resolver problemas matemáticos. Y estos dramáticos resultados de aprendizaje tienen un impacto en la retención escolar. Si un adolescente no entiende lo que lee ni puede resolver una ecuación matemática, se frustra, pierde el interés por aprender y abandona los estudios. Veintidós de cada 100 jóvenes entre 17 y 18 años no han logrado concluir la secundaria.

A menor educación, menores las posibilidades de obtener un trabajo bien remunerado en el sector formal que les permita escapar de la pobreza. Lo que tiene un impacto directo en el desarrollo económico del país, ya que la productividad será menor porque la población económicamente activa (los trabajadores) no tendrá las habilidades necesarias para que el Perú sea un país más competitivo. El 76% de la PEA trabaja en el sector informal.

La importancia de la educación parece no estar entre las prioridades de los peruanos. Hace unas semanas el Congreso rechazó la reconsideración para debatir el proyecto de ley de nombramiento de docentes, con lo que quedaba aprobado el ingreso de más de 14.000 docentes interinos a la carrera magisterial. Estos, recordemos, fueron cesados en el 2014 porque se negaron a tomar la evaluación para entrar a la Carrera Pública Magisterial o porque la desaprobaron. De hecho, solo 5.315 se inscribieron para la evaluación y 546 ingresaron a la carrera pública. Así, 4.767 no aprobaron la evaluación, mientras que el resto se negó a rendir el examen. La reposición de estos maestros supone un duro revés a la reforma educativa. Porque un maestro que no puede resolver problemas matemáticos y que no tiene aptitudes pedagógicas mínimas no puede enseñar.

Y, sin embargo, una vez más, hemos permitido que el Congreso atente contra las pocas reformas que estaban encaminadas a marcar una diferencia. Y, en la medida en que no construyamos una visión de país y no tengamos claro a dónde queremos llevar al Perú, las mafias seguirán imponiéndose.