Este domingo, El Comercio publicó un reportaje sobre el oscuro negocio detrás del adiestramiento agresivo de perros en Lima para diferentes propósitos: para prepararlos para peleas clandestinas, para usarlos como armas y poder robar, incluso por simple ocio y diversión. Es un negocio vigente y rentable. Se trata de un ‘pack’ de servicios que se ofrecen en línea, como inyecciones de anabólicos, mutilaciones, crueles entrenamientos, pero sobre todo, una práctica que ha sido revelada en los últimos días: el sparring canino, que consiste en usar a perros como carnada para el entrenamiento del animal luchador.

La cruel práctica de usar a perros como carnada en peleas clandestinas. Si este video no carga en su equipo a la primera, le recomendamos refrescar la página o volver a ingresar a ella.

Diversos testimonios en Lima revelan la existencia de esta retorcida práctica. Santiago Torres es un joven paseador de perros que también se ha dedicado a adoptar a ejemplares abandonados en la urbanización Los Cedros de Villa, en Chorrillos. Uno de sus perros, Jagger, fue hallado en la urbanización La Encantada del mismo distrito con signos de haber sido utilizado como perro de sparring.

La dramática historia de Jagger Víctima de sparring canino en Lima 1 Así fue hallado Jagger fue hallado por su dueño dentro de una bolsa en una calle de Chorrillos. Una vez que lo rescataron, le descubrieron incontables mordidas de perros recientes y otras en costras. Se ponía nervioso cuando veía a otros perros que se le acercaban. El veterinario confirmó las sospechas del dueño: había sido usado como 'carnada' para el entrenamiento de perros de pelea, una práctica conocida como sparring canino. 2 Así está ahora La recuperación física de Jagger duró algunas semanas, pero su rehabilitación psicológica aún continúa, pues mantiene temor frente otros animales. Fue duramente castigado por perros de pelea.

“Un carro botó un bulto. Nos llamó la atención. Estaba en condiciones muy desfavorables con heridas de mordidas en todo el cuerpo. No tenía pelo. Tenía costras de mordidas antiguas y agujeros de mordidas recientes. El veterinario nos confirmó que lo usaban como perro de sparring, de pelea. Estaba nervioso. No aceptaba que ningún otro perro se le acercara. Su rehabilitación ha sido un proceso muy largo, y pese a ello sigue teniendo miedo a otros perros”, dice Santiago.

Muchos de los canes usados para sparring son robados de refugios o de las propias casas, revela Edinson Acharte, otro ciudadano en Comas que denuncia que su perro fue raptado y utilizado para sparring. Él actualmente se dedica a la rehabilitación de perros agresivos en su escuela EduCanino. “Un día el perrito salió y no regresó. Estuvo como 3 o 4 días desaparecido. Y de pronto vino todo malherido. Lo curamos, pero no sabíamos qué había ocurrido hasta que una persona delató a mi vecino. Resulta que a mi perro lo encerraban en una casa abandonada y toda las noche era sometido al sparring. Ese sujeto hacía pelear a su perro pitbull con el mío que era pequeño. Tengan cuidado si ustedes tienen perro y desaparecen, o aparezcan muertos. No necesariamente es por atropello. También hay muchos casos de sparring”, dice Edinson.

Edinson Acharte es educador de perros en su escuela de rehabilitación EcuCanino. Su propio perro de robado y utilizado para el sparring canino en Lima (Foto: Lenin Tadeo) / LENIN

Un perro de raza poderosa como pitbull o dogo argentino no nace con un comportamiento agresivo. Pero esta red de personas dedicadas al negocio de las peleas aplican todo un proceso largo y planificado para hacer que estos perros activen su instinto depredador. “Lo que hacen es dejar al perro con hambre varios días. Luego le ponen una presa pequeña, como una gallina. El perro activa su instinto de búsqueda y se la come. Pasan unos días y le ponen una presa más grande como un conejo o un cerdo. Llega un momento en que le ponen a un perro, en principio, de menor talla para que el perro de pelea gane. Al final, cuando el perro ya está preparado, lo ponen frente a un perro de su tamaño. Así lo preparan para las peleas”, dice Edinson.

En el Perú existen cuentas de redes sociales dedicadas a promover la agresividad de los perros con métodos de entrenamiento forzoso y estimulantes musculares. Una vez que el perro ya está listo, se promociona en páginas web a los que solo se podría acceder si se manejan ciertos códigos de este negocio. Como si fuera un catálogo, aquí figura su árbol genealógico, el criadero al que pertenece y hasta una descripción de su rendimiento en batalla. Todo esto que en teoría está prohibido y en la práctica es altamente nocivo para los perros, se comparte con impunidad.

Como si fueran catálogos, hay páginas web donde se promocionan a los perros preparados para peleas. En ellas figura su árbol genealógico, el criadero al que pertenece y hasta una descripción de su rendimiento en batalla.

Una vez que el perro activa su instinto depredador no hay marcha atrás. Todos nos convertimos en presas para ellos: niños, ancianos e incluso otras mascotas, por lo que muchos terminan siendo sacrificados o en el “mejor de los casos” convivirán con enfermedades degenerativas por el abuso de anabólicos el resto de su vida. Todo esto sin que los verdaderos responsables se hagan cargo, y cobrando en su lugar, la vida de una criatura que nunca pidió ser transformada en un arma para matar.

El Colegio Médico Veterinario y diversas organizaciones confirman la existencia de personas que aplican estos procedimientos. “Con fiscalía hacemos intervenciones, sobre todo cuando hay veterinarios que están implicados. El problema para la fiscalía es que se organizan en lugares muy escondidos”, dice Wilfredo Pérez, decano de dicho colegio. En Antofagasta (Chile) hubo una denuncia similar en enero de este año.