Este último fin de semana, más de 100 mil truchas en sus diferentes etapas (alevinos, juveniles y adultos) fueron envenenados en la comunidad de Atumpata, en el distrito de Abancay, en la región Apurímac.

Fue el domingo en la mañana cuando a los miembros de las más de 20 familias que viven a las orillas del río Puruchaca, les llamó poderosamente la atención el comportamiento de las truchas: una extraña espuma generaba que los peces comiencen a morir poco a poco.

Por ello, un grupo de comuneros se dirigió río arriba para investigar. Minutos después, en el lugar encontraron una bolsa azul de donde salía una especie de aceite, más tarde se determinó que era cipermetrina (plaguicida químico de uso agrícola).

Miles de truchas murieron envenenadas en Abancay. Los criadores de los peces encontraron una bolsa con veneno en el río del que toman el agua para los peces.

Ante esta situación, la comunidad interpuso una denuncia ante la Policía Nacional del Perú. Fue así que los agentes llegaron al pueblo, realizaron las diligencias y levantaron un acta que fue enviado al Ministerio Publico para que investigue quién o quiénes fueron las personas que cometieron este atentando.

Por otro lado, los 20 criadores de truchas, en reunión comunal, indicaron que son más de 100 mil peces los que ya murieron y que este número se incrementará conforme pasen los días. El perjuicio económico total es de alrededor de 400 mil soles.

“Estamos afectados no solo económicamente, estamos anímicamente mal, no sabemos quién es la persona que pudo hacer este atentando no solo a la comunidad, ya que estas aguas sirven para riego de productos como lechuga, tomate y otras verduras que consumen cientos de familias río abajo”, declaró Delia Ortiz Serrano, una de las criadoras afectadas.

Funcionarios la Dirección Regional de la Producción de Apurímac se hicieron presentes en la comunidad y tomaron muestras en las truchas muertas y el agua del río Puruchaca.

El presidente de la comunidad de Atumpata, Lino Huachaca Curo, acompañado de los productores de truchas afectados, llegaron a Abancay para pedir que el sector salud y otras instancias verifiquen de urgencia las aguas del rio Puruchaca, ya que estas podrían provocar algún tipo de intoxicación si son consumidos o usados.