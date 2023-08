Una mujer de la tercera edad denuncia haber sido víctima de maltrato en el aeropuerto cuando se dirigía de Arequipa hacia Lima para una cita médica. Según su relato, ella debía abonar S/ 7.30 de sobrepeso en su equipaje, sin embargo, una trabajadora de la aerolínea JetSMART se negó a que otra pasajera pagara el monto.

A través de ATV Noticias, la anciana identificada como Rufina Rodríguez Muñoz, de 71 años, denuncia a la trabajadora Priarca Delgado Vílchez como la responsable del maltrato.

En las imágenes se ve cómo personal del aeropuerto no la deja ingresar a pesar de la insistencia de la otra ciudadana en cancelar el exceso por las maletas.

“Esta señorita no quiso. Me jalaron, me maltrataron y allí se salió la manija y dijeron que era una pasajera disruptiva”, detalló.

Rodríguez Muñoz indicó que, al día siguiente, la obligaron a comprar un nuevo pasaje. “Yo le dije que si podría comprarlo pero no pude, mi hijo tuvo que comprarlo y cuando voy me dijeron que no viajaba, que estaba suspendida por un gran tiempo”, recalcó.

Finalmente, la anciana tuvo que comprar un tercer pasaje pero en otra aerolínea y así llegar al hospital.