En esa línea, El Comercio conversó con Lucía Acurio, presidenta de CADE Educación 2023, en medio de un tiempo complejo para la educación peruana que fue golpeada por la pandemia del Covid-19 y luego por las diversas crisis que atraviesa el Perú. Acurio expresó la importancia de llevar un sistema de innovación a todo el Perú y el trabajo intersectorial para lograrlo.

— ¿Qué situación vivimos actualmente en el Perú en cuanto a la educación?

CADE Educación este año está buscando generar un espacio abierto de diálogo, discusión y debate sobre la situación a nivel país en cuanto a innovación para la educación y a una educación para la innovación. Es un reto complejo, podemos decir que estamos bastante lejos de pensarlo. Innovar para educar es lo que hemos venido haciendo hace décadas, desde la primera computadora en una escuela, (...) pero debemos pensar en un modelo educativo que abra las posibilidades de sus estudiantes a ser innovadores. Para eso nos falta bastante.

Después de la pandemia, vimos todas las carencias que teníamos en la educación, que no hacía posible llevar el servicio educativo a los hogares; especialmente, por falta de infraestructura tecnológica (...). Este año, siguiendo la misma lógica de la revolución educativa post pandemia [tema trabajado en CADE Educativo 2022], queremos ver qué podemos hacer para tener un ecosistema de innovación. Todos los actores del sistema educativo tienen que tener claro un concepto de innovación, trabajar cada cual desde en lo que compete a la implementación de innovación, desarrollar capacidades en cada uno de los actores, estado, directores, alumnos, etc.

— Se usa mucho el término innovar para educar, ¿qué significa exactamente esto?

Significa que tenemos que hacer un proceso a partir de una definición de innovación, no significa solamente traer cosas nuevas o tecnologías digitales, sino ambas. Cuando uno dice “voy a innovar” tiene que significar que va a repercutir en resultados, en mejores logros de aprendizaje. No es solo innovación dentro del aula, sino en la gestión educativa. Por ejemplo, en los procesos de gestión, la innovación debe estar presente. Segundo, en las formas de enseñar. En tercer lugar, en la forma de aprender. El estudiante ya no es el mismo que antes de la pandemia.

Debe haber innovación en las formas de abastecer en infraestructura educativa y tecnológica más moderna, con menos costo, que llegue a todos. Hacer inclusión educativa a través de infraestructura tecnológica.

— Esto último que mencionas, ¿es viable? ¿Qué se necesita?

Una cosa que hemos venido haciendo con la comunidad de líderes que nos acompaña y que IPAE convoca tiene que ver con la conjugación de actores. Necesitamos de manera urgente, y es lo que queremos con el CADE Educación, que cada actor del ecosistema educativo tenga un rol clave en esto: la academia, Estado, empresa y ONG. Con ello vamos a poder definir una ruta conjunta con una estrategia de innovación.

— CADE Educación se realiza hace 15 años, en el transcurso de este tiempo ¿cuáles han sido los cambios más importantes que se han visto o lo que todavía queda pendiente?

Desde el surgimiento del primer CADE Educación a nuestros días, algo que para mi es clave es la capacidad de IPAE, desde el espacio de CADE Educación, de convocar a distintos actores, que no haya uno que se quede sin tener voz y voto en las decisiones de políticas públicas para una mejor educación; y, sobre todo, la discusión de cómo avanzamos a tener un país cuyo eje clave y crítico de la transformación hacia la prosperidad sea la educación.

Año a año los actores se comprometen más, es un logro y estamos a tiempo para que tengamos una ruta más clara y organizada en esta estrategia de innovación.

— ¿Este año qué personalidades notables están participando del evento?

Estamos trayendo a Hitendra Patel, quien va a inaugurar el evento, él es el gurú del instituto Global Innovation Management Institute que lo que busca es que en cualquier organización, gobierno o empresa se pueda tener una definición común de innovación. Tenemos a los tres líderes de los organismos internacionales como Jaime Saavedra del Banco Mundial, Mercedes Mateo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Pablo Bartol del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en relación a educación e impacto social. Ellos van a discutir cómo está Latinoamérica en educación y aterrizado al Perú. Tenemos más expositores internacionales.

El día 24 tendremos talleres magistrales de grandes expositores que son ricos para directores, para ver de qué manera pueden implementar esto en sus instituciones educativas.

— Durante la pandemia de Covid-19 la educación fue uno de los sectores más afectados. Cuando ya se estaba recuperando, llegaron las protestas sociales y los desastres naturales que demoraron o cancelaron clases. ¿Por qué la educación siempre se ve golpeada en el país? ¿Qué se debe hacer?

Definitivamente tenemos que tener una mirada de prevención, no solo de paliativos ante emergencias. Los recursos económicos no creo que sea algo que al país le haga falta.

— Hay otra problemática sumamente grande en las escuelas que es la agresión sexual. Según el portal SíSeVe del Ministerio de Educación, solo en 2023 se han registrado 1.371 denuncias por violencia sexual. ¿Se tratará este tema en el CADE Educación o habrá algún enfoque?

Como el tema es innovación, esto incorpora nuevas maneras de abordar temas críticos. No se abordará de manera directa y específica, pero sí de innovación para el eje central: una educación inclusiva, sana y saludable para todos los estudiantes con más oportunidades. Entonces, definitivamente se va a trabajar en las distintas sesiones.

— Si alguien que lee esta entrevista quiere acudir al CADE Educación, ¿qué debe hacer?

El Cade Educación es del 22 al 24 de agosto. Tiene dos días virtuales y uno presencial. Invitamos a acudir a docentes, directivos y todo aquel que se quiera sumar a ver cómo hacer una propuesta innovadora para la educación y una educación para la innovación. Están invitados a registrarse a las dos opciones. Pueden hacerlo por la página de IPAE de CADE Educación.