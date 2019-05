Arequipa: agricultores de arroz tienen sobreproducción de 200 mil toneladas

En la región Arequipa, el presidente del Frente de Defensa Agrario de Camaná, Walter Farfán, indicó a El Comercio que existen 200.000 toneladas de arroz almacenadas que no pueden comercializar debido a la sobreoferta. Explicó que la producción nacional es de tres millones 200 mil toneladas, pero solo se consume un millón 900 mil. Pese a ello, se importan 400 mil toneladas, sin contar el contrabando de arroz que llega de Bolivia y Brasil.



► Paro agrario: medida se concentrará en más de 10 regiones este 13 de mayo



“Qué vamos hacer con la sobreproducción. Los programas sociales de la región nos cierran las puertas. Hay una competencia desleal. Queremos vender con valor agregado pero no tenemos capital para invertir. El arroz lo estamos vendiendo en la chacra a S/1.62, pero su valor en los mercados es de S/3.00. Los únicos beneficiados son los intermediarios”, manifestó Farfán.

Los arroceros también convocaron a los productores de papa y leche para que se sumen a la protesta porque, según refirió, en sus sectores también existen problemas.

El dirigente contó que un grupo de agricultores fue a la Municipalidad Provincial de Arequipa para conversar con el alcalde a fin de que su gestión adquiera arroz de buena calidad a precio bajo para los programas sociales, pero no tuvieron éxito.

- Propuestas -

El gerente regional de Agricultura, Jaime Huerta, informó que el 16 de abril, mediante Resolución Ejecutiva N°269, se conformó la mesa técnica de trabajo para tratar la problemática de los agricultores arroceros de los valles de Camaná, Ocoña, Tambo y Majes.

Este equipo está conformado por 16 miembros, un representante del Gobierno Regional, de la Gerencia Regional de Agricultura, de las municipalidades distritales, de las Juntas de Usuarios y los productores arroceros.

Sin embargo, el dirigente arrocero considera que la mesa de trabajo se instaló con retraso y apenas llegaron a tener reuniones con algunos agricultores, pero no se llegó a nada concreto.

Jaime Huerta informó que ante la actitud del Gobierno Central, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) va intervenir en buscar soluciones. Para ello elaboraron una propuesta de Ordenanza Regional donde dispone que todos los programas alimentarios que realicen la adquisición de arroz, en sus bases deberán incorporar una bonificación ascendente al 10%, en el puntaje del total de la evaluación.

Para que sea beneficiario del puntaje, el proveedor debe acreditar que el arroz sea de procedencia de la región Arequipa. Según Huerta, el documento fue entregado al Consejo Regional para que lo aprueben.

No obstante, los arroceros no dan su brazo a torcer y afirman que de todas maneras acatarán el paro. Los agricultores ya no quieren reunirse con funcionarios, pues solo desean tratar directamente con el presidente Martín Vizcarra. Si no logran conseguir el apoyo que requieren, se irán a una huelga indefinida.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe