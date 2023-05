El sábado por la madrugada al menos 27 personas fallecieron y otras tres resultaron heridas en Arequipa. El motivo: un incendio, seguido de un derrumbe, en el socavón de la mina Yanaquihua (Esperanza I), ubicada en el distrito de homónimo, en la provincia de Condesuyos.

Según investigaciones preliminares, un cortocircuito habría causado el incendio y la emisión de gases tóxicos que habrían dejado sin vida a estas personas. La empresa contratista que operaba es Sermigold E.I.R.L.

El domingo por la mañana, llegó a la zona el fiscal a cargo, Giovanni Mattos, con personal del Ministerio Público y efectivos policiales de la Depincri y la comisaría local para realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, llegaron 12 escuadrones de rescate para levantar los cuerpos.

Personal del Ministerio Público y la Policía Nacional en la zona del accidente para el levantamiento de cadáveres y diligencias correspondientes. (Foto: PNP)

Al llegar a la mina, el fiscal Mattos solicitó la presencia de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) pues existe información de que podría haber una negligencia , indicó Carlos Zanabria, asesor de la Gobernación de Arequipa.

Zanabria agregó que “son minas de socavón con ingresos verticales, bajan por un montacargas varios metros para poder ingresar a las galerías y trabajar. En la explosión ha habido exposición de gases y cortocircuito, todo es información preliminar. Fiscalía, con homicidios, determinará qué ha pasado, pero están solicitando presencia de Sunafil”.

Según las investigaciones preliminares, el fuego se habría iniciado a unos 100 metros del socavón. En diversos videos, las llamas se puede observar a varios metros del ingreso.

El Gobierno Regional (Gore) de Arequipa, publicó un comunicado el sábado donde mencionó que el accidente sucedió al promediar las 00:00 del sábado 6 de mayo. Agregó que, según el comisario de Yanaquihua, el dueño de la mina, Esteban Rey Huamaní Urday, acudió a la delegación policial, ubicada a una hora y media de distancia, para solicitar ayuda e informar la situación. En la mina no hay cobertura telefónica. Personal médico fue a atender la emergencia luego del aviso.

Rescate de los cuerpos

En un inicio se indicó que durante el domingo se realizaría el levantemiento de cuerpos. Gino Malaspina, Jefe de la IX Macro región policial de Arequipa, explicó que esto sería complicado debido a que en la zona todavía había presencia de gases tóxicos. Además, sostuvo que los trabajadores que quedaron atrapados se encontraban haciendo cambio de turno al momento del incendio. “La Unidad de Homicidios está en el lugar para determinar, con el Fiscal, las causas principales por el cual se ha producido este mal incidente”, dijo.

#Ahora 🚨| Efectivos PNP de las unidades especializadas y comisarías del sector de Ispacas realizan labores de búsqueda y rescate de los trabajadores, tras el incendio ocurrido al interior de un socavón de la mina Yanaquihua, en el departamento de Arequipa. #PolicíasEnAcción pic.twitter.com/TLc8gG5KZS — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) May 7, 2023

El Comercio pudo conocer que se había previsto recuperar los cuerpos entre la 1 p.m. y 3 p.m. pero que por dichos gases no había sido posible. Debido a que los establecimientos de salud más cercanos no tienen la capacidad para albergar y hacer necropsia a 27 cadáveres, estos tendrían que ser trasladados hasta la morgue de Arequipa.

Un helicóptero habría salido hacia Yanaquihua a recoger los cuerpos y llevarlos vía aérea hasta la ciudad de Arequipa, pero no se pudo realizar el traslado. Según pudo conocer El Comercio, cuando llegó el helicóptero, ninguno de los fallecidos había sido llevado a la zona de aterrizaje.

A las 8 p.m. se informó que 12 cuerpos habían sido rescatados del socavón, según el Ministerio Público . Para las 10:50 p.m. fueron evacuados los restos de los 27 trabajadores que perdieron la vida. Todos serán trasladados a la ciudad de Arequipa.

Labores de rescate por parte de la policía en la mina. 1 / 4 Durante el domingo familiares de los fallecidos acudieron a la mina para obtener respuestas. 2 / 4 Alcalde de Yanaquihua indicó que situación era "hermética". 3 / 4 Pasando las 10 p.m. se rescataron los 27 cuerpos de los trabajadores. 4 / 4

El alcalde de Yanaquihua, James Casquino, quien ha estado viendo la coordinación del helicóptero, indicó a este Diario que unas cinco familias se encontraban en la entrada de la mina esperando respuestas sobre sus familiares. Sin embargo, la situación era “hermética”. Además, dijo que se está solicitando un equipo especial para verificar si hay más cadáveres o personas por rescatar.

Nombres… Lista de trabajadores que estaban de turno según la empresa Humpiri Humpiri Guino - Puno Machaca Condori Yhon Carlos - Puno Jiménez Copari Ángel - Arequipa Roque Quispe Oriel John - Puno Rojas Bravo Juan Manuel - Lima Huahuaccapa García Cerferino - Cusco Huahuaccapa García Jesús - Cusco Quintana Cueva Delfín Anastacio - Arequipa Calata Chaquira Percy - Puno Idme Mamani Federico - Puno Sánchez Chicasaca Elvis - Puno Chaquira Flores Eddy Clemente - Puno Cruz Apaza Florencio - Cusco Iquiapaza Canaza Elvis - Puno Cuentas Puma William Melanio - Puno Cadena Huacaca Adriel - Cusco Cabana Vila Ignacio - Puno Condori Ramos Julio - Puno Soto Palli Ronald Alcides - Puno Chacondori Chávez Urbano Jaime - Arequipa Quina Quina Dino Jhon - Puno Totocayo Quispe Pedro Ciro - Arequipa Roque Suárez Yasmani Víctor - Arequipa Calcina Mamani Marcelino - Puno Coila Balconaje Hugo Vidal - Junín Flores Meneses Apolinar - Puno Uñapillco Huallpa Reynaldo - Arequipa Fiscalía indicó que esta lista ha sido elaborada por los trabajadores de la empresa.

Durante la noche del domingo, familiares de los fallecidos se acercaron a las afueras del Instituto de Medicina Legal de Arequipa, donde, en teoría, iban a llegar los cuerpos.

La señora Felicitas Montufa Tito llegó hasta la puerta del instituto para averiguar sobre su esposo, Reynaldo Uñapillco Huallpa, quien trabajaba en la minera Yanaquihua desde hace tres años. Él subió a la mina el último martes y la última vez que habló con su esposa fue el viernes por la tarde. Felicitas indicó que ningún representante de la empresa Sermigold se ha puesto en contacto con ella . Comenta que se enteró del accidente por las noticias.

Domingo 7 de mayo a las afueras de la morgue de Arequipa. A esa hora los cuerpos todavía no llegan.

El señor Saúl Turpo Ramos también acudió a las afueras de la morgue para buscar a su cuñado, William Melanio Cuentas Puma de 22 años, quien trabajaba hace dos años en la minera. William Melanio iba a volver a casa este domingo, salía de turno el sábado. Saúl es de la provincia de Azángaro en Puno y ha viajado hasta Arequipa para obtener más información y llevarse el cuerpo de su cuñado. Aseguró que la empresa no le contesta.

Domingo 7 de mayo a las afueras de la morgue de Arequipa. A esa hora los cuerpos todavía no llegan.

Permisos de la empresa

La minera Yanaquihua tiene diversas concesiones mineras, el incidente se dio en Esperanza I, donde se practica la pequeña minería, se extrae oro y opera con contratistas que realizan servicios de exploración, explotación y beneficio de minerales. El tercero que brindaba los servicios es la empresa Sermigold E.I.R.L.

En un inicio se mencionó que la mina estaba en proceso de formalización. Pero, este domingo el Gore indicó que “la empresa minera Yanaquihua, al igual que la empresa contratista Sermigold, se encuentran debidamente formalizadas para operar desde el año 2014 y había pasado la inspección técnica de seguridad en el mes de noviembre del año pasado”.

El Comercio revisó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y encontró que el derecho minero, “asunción tres” de la empresa Minera Yanaquihua S.A.C cuenta con el registro en estado “suspendido” . Fuentes de este Diario confirmaron que el lugar donde sucedió el accidente es parte del derecho “asunción tres”.

Fuentes de El Comercio indicaron que el derecho minero es "Asunción tres".

La empresa minera Yanaquihua S.A.C tiene cuatro registros de los cuales tres están suspendidos y uno vigente. Fuentes de El Comercio comentaron que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) todavía estaría solicitando información al respecto.

El Reinfo es un registro del Minem en el cual aparecen registradas las empresas mineras y los derechos mineros que están en proceso de formalización. Si una empresa o derecho minero está en el Reinfo con el “estado vigente” no significa que es formal, si no que está en proceso a serlo, pero tiene permiso para operar. Cuando el estado es “suspendido” significa que este proceso ya terminó y no puede trabajar ahí.

Este Diario intentó conseguir una entrevista con la empresa Yanaquihua, pero no fue aceptada. Sin embargo, publicaron un comunicado donde indicaron que luego del incendio se activó el plan de contingencia para buscar y evacuar a todos los trabajadores dentro de la mina. En total 175 trabajadores fueron evacuados y se encuentran fuera de peligro . Agregó que “se están tomando todas las medidas urgentes y necesarias para investigar las causas de este trágico accidente y garantizar la seguridad de los trabajadores”.

El Minem emitió un comunicado donde precisó que “se ha venido coordinando acciones con las autoridades regionales, encargadas de supervisar las actividades de empresas como esta que realizan trabajos de pequeña minería. (...) ha dispuesto que personal de enlace de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del MINEM acuda a la unidad minera, acompañando al equipo de la Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa”.

Sobre Sermigold E.I.R.l… Según un comunicado del Gore Arequipa "SERMIGOLD EIRL es una empresa contratista minera, inscrita en la Partida Electrónica Nº 11268309 del Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registro Públicos, Zona Registral Nº XII - Sede Arequipa, Oficina Registral de Arequipa, debidamente autorizada para realizar actividades de exploración, explotación y beneficio mediante Resolución Directoral Nº 072-2014-MEM/DGM de fecha 19 de marzo de 2014 y mediante Resolución Directoral Nº 0068-2015-MEM/DGM de fecha 24 de marzo de 2015, ambas resoluciones emitidas por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, con Nº Registro 03107214".