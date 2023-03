La cabeza de Omar Candia tiene precio. Es un requisitoriado con orden de captura internacional que se encuentra en la lista de los más buscados. El programa de recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) ofrece S/ 20.000 por la información de su paradero. La ex autoridad se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de noviembre de 2022, fecha que el Juzgado Unipersonal para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó una sentencia de seis años de cárcel en su contra.

Candia Aguilar es un político de larga trayectoria. Gente cercana a él señala que su interés por la política surgió cuando era estudiante de la carrera de derecho en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Integraba colectivos que tenían que ver con democracia y liderazgos juveniles, y lo veían destacar. En el 2004, el abogado, junto a sus amigos, formó la agrupación política Constructores Perú y se lanzó a la campaña.

"La ex autoridad se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de noviembre de 2022"

Según la plataforma Infogob del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el 2006, con 26 años, Candia postuló por primera vez para la alcaldía distrital de Alto Selva Alegre , con la organización Constructores Perú Alto Selva Alegre, pero no salió elegido. Para el siguiente proceso electoral (2010) se unió a Arequipa Renace, uno de los movimientos regionales más sólidos de esa época. Así llegó a ser alcalde de uno de los distritos más jóvenes de Arequipa (1992), para el periodo 2011 – 2014.

“Candia sale elegido por el prestigio que tenía su tío, el señor Lucio Candia, quien fue el primer alcalde del distrito de Alto Selva Alegre. Es una persona muy respetada, muy amable, que no tiene ningún tipo de problemas. Él todavía vive y es un vecino ejemplar. Fue por él que ganó las elecciones. La gestión de Candia en Alto Selva Alegre fue un desastre. Nosotros le dejamos un distrito ordenado con una proyección de crecimiento, pero él permitió las invasiones”, señaló a este medio Antonio Gamero Márquez, ex alcalde de Alto Selva Alegre, antecesor de Omar Candia.

Omar Candia durante su primera gestión en Alto Selva Alegre (2011 – 2014). (Foto: Facebook)

Pobladores de Alto Selva Alegre en el 2012 esperando al entonces alcalde del distrito Alto Selva Alegre. (Foto: Facebook)

Omar Candia (de verde) cuando era alcalde del distrito Alto Selva Alegre. (Foto: Facebook)

Para ese proceso electoral (2010), el hoy prófugo de la justicia, declaró en su hoja de vida del JNE que tenía una camioneta Mazda Demio valorizado en S/19.600 y ahorros en dos bancos: en el Scotiabank S/78.000 y en el Continental S/12.200. Aunque registró que percibía una remuneración mensual de S/ 2.800 del sector público y S/1.400 del sector privado, un ingreso mensual total de S/ 4.200. También consignó trabajos esporádicos; fue docente en la Fundación Friedrich Ebet y en Universidad Alas Peruanas, además de asesor legal en la Municipalidad Distrital de Huancarqui y en la Municipalidad Provincial de Islay, en distintos tiempos.

Trayectoria

En el 2014, Omar Candia volvió a postular a la alcaldía distrital y fue reelegido para el periodo 2015 - 2018. Con esa trayectoria, Candia se lanzó a la alcaldía provincial de Arequipa. En ese proceso electoral el candidato consignó en su hoja de vida del JNE que percibía una remuneración anual de S/ 54.600 del sector público y S/ 6.000 del sector privado, lo que suma S/ 60.600. Declaró que tenía una casa de dos pisos valorizado en S/ 190.000 y un auto Nissan del año 2016 de placa V8C-500 por el valor de S/36.700. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el propietario del vehículo ahora es Yrasema Pacheco Mena esposa del ex alcalde.

En las Elecciones Regionales y Municipales de 2018, Candia realizó una campaña millonaria autodenominándose el slogan de “el chatito chambeador”. Todo el aparato de Arequipa Renace, del cual se había convertido el secretario general, estaba a su servicio. Pese a su intensa campaña, sólo obtuvo el respaldo el 14.90% de los electores (82.750 votos) y ganó las elecciones solamente por 207 votos de diferencia. Su rival político y líder del movimiento regional Juntos por el Desarrollo de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, señaló en esa ocasión que las elecciones no fueron limpias y sospechaba de un posible fraude.

Omar Candia en mitin durante la campaña de 2018 para la alcaldía provincial de Arequipa. (Foto: Facebook)

Omar Candia y a su lado izquierdo, Alfredo Zegarra, alcalde de Arequipa durante el periodo de (2011-2014 y 2015-2018) y otros candidatos a las alcaldías distritales. (Foto: Facebook)

Omar Candia junto a más candidatos a la alcaldía provincial en el 2018. A su lado derecho está Víctor Hugo Rivera, hoy convertido en su sucesor. A su lado izquierdo el ex congresista Marco Falconí. (Foto: Facebook)

La gestión de Candia Aguilar como alcalde provincial pasó desapercibida. Aunque con la llegada de la pandemia, los cuestionamientos sobre sus obras y sus procesos judiciales fueron tomando más protagonismo.

Caso judicial

A un año de su primera gestión (2012) en Alto Selva Alegre, Candia adquirió 40 cámaras de video vigilancia para el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana de su distrito. La compra se realizó a través de un proceso de licitación en el que salió ganador el consorcio Soluciones Andinas SAC. El 6 de noviembre de 2012, el alcalde inauguró una central de video vigilancia valorizado en S/2 millones 346 mil 940, pero la Contraloría General de la República evidenció que el proceso fue direccionado hacia la empresa ganadora y que más de la mitad de las cámaras de seguridad estaban inoperativas. Además, el municipio recibió una multa de S/60.000 por utilizar postes de luz sin permiso de SEAL.

Omar Candia en el 2013 en la central de vigilancia con las cámaras de video vigilancia cuya compra fue cuestionada. (Foto: Facebook)

La Fiscalía investigó y acusó a Omar Candia Aguilar de ser coautor del delito de colusión agravada. También estuvieron involucrados Daniel Gómez Benavente (gerente general de Alto Selva Alegre), Juan José Lipa Lizárraga (subgerente de Logística y Servicios Generales), Reynaldo Díaz Chilo (subgerente de Servicios Comunales), además de los representantes del consorcio, José Ríos Sánchez y Sandro Martínez Rondón.

En el 2018, el juez Roberto Salas Vilca absolvió a Omar Candia, pero sus funcionarios fueron condenados. La sentencia fue apelada y en segunda instancia se anuló ya que se hallaron vicios en el proceso. El alcalde debía someterse a un nuevo juicio. En el 2019 el caso fue revisado por el juez Max Bengoa del primer juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Arequipa. El 20 de diciembre de ese año, el magistrado sentenció a Candia a seis años de prisión, lo inhabilitó y le ordenó pagar junto a los demás sentenciados más de S/ 2 millones como reparación civil.

La sentencia nuevamente fue apelada y el caso subió a la Sala de Extinción de Dominio integrada por los jueces Max Rivera Dueñas, Orlando Abril Paredes y Percy Chalco. Nuevamente el proceso se declaró nulo. La sala señaló que el magistrado Max Bengoa Valdiglesia había emitido una decisión muy diferente a lo expuesto por el Ministerio Público. Se ordenó un nuevo juicio.

El caso se trasladó al despacho especializado en Corrupción de Funcionarios. En diciembre de 2021, en plena pandemia, el juez Edy Leva Cascamayta, en primera instancia, sentenció a seis años de pena efectiva a Omar Candia Aguilar. Además de inhabilitarlo por tres años y el pago de una indemnización de más de S/ 60.000. La sentencia fue apelada y pasó a la Sala Especializada en Extinción de Dominio de Arequipa.

"En diciembre de 2021, en plena pandemia, el juez Edy Leva Cascamayta, en primera instancia, sentenció a seis años de pena efectiva a Omar Candia Aguilar."

La mañana del 18 noviembre de 2022, el ex alcalde acudió a la Municipalidad Provincial de Arequipa confiado de que saldría librado de su proceso, incluso declaró a los medios que estaba tranquilo. Horas después, los jueces de la Sala, Orlando Abril, Luis Madariaga y Manfred Vera, ratificaron por unanimidad la condena de seis años de prisión contra del burgomaestre y ordenaron su captura inmediata . Ni bien se conoció el fallo, Candia desapareció. La policía no pudo capturarlo y actualmente está siendo buscado internacionalmente.

El ex alcalde provincial de Arequipa fue procesado hasta en tres ocasiones en el despacho de Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Ni bien se conoció el fallo Candia desapareció y actualmente está siendo buscado internacionalmente. (Foto: Facebook)

El 2 de diciembre de 2022 el abogado de la ex autoridad, Pablo Talavera Elguera, presentó un recurso de casación para impugnar el fallo judicial. El recurso ingresó a la Sala Especializada en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, donde los magistrados revisarán la forma de la sentencia, más no el fondo.

“(El recurso de casación) Está pendiente de evaluación. No hay ningún avance. Normalmente demora de seis meses a un año para que señalen audiencia en la Corte Suprema. A veces dura más de un año. Que el ex alcalde haya sido incluido en la lista de los más buscados no afecta el recurso de casación, eso es un tema que concierne al Ministerio del Interior porque hay una orden de captura”, informó a este medio Talavera Elguera.

Gestión provincial

Uno de los funcionarios más cercanos a Omar Candia fue el ex subgerente de Transporte de la comuna provincial, Juan Carlos Callacondo Velarde, quien todavía sigue creyendo en su inocencia y cree que el caso que lo llevó a una sentencia se dio por la inexperiencia que tuvo. Además lo justifica y dice que si no se ha podido allanar a la justicia es por una decisión estratégica. Candia y Callacondo se conocen desde la universidad y se hicieron amigos cercanos cuando Candia se convirtió en alcalde de Alto Selva Alegre.

“A los que hemos trabajado con él nos genera dudas. Ese día de la sentencia conversamos por la mañana y él tenía esa expectativa que todo estaba a su favor. Yo siempre creí en lo que decía, que no tenía ninguna responsabilidad, que era inocente. Yo no creo que esté desaparecido totalmente, pienso que está estratégicamente esperando que pueda resolverse su requerimiento de casación. Yo creo que él tiene razón, yo no tuve conocimientos de actos de corrupción en la municipalidad provincial”, manifestó Callacondo Velarde.

"Yo no creo que esté desaparecido totalmente, pienso que está estratégicamente esperando que pueda resolverse su requerimiento de casación", Juan Carlos Callacondo, amigo y ex subgerente de Transporte de la comuna provincial

Omar Candia junto a sus funcionarios de confianza. El primero de la izquierda, el de sombrero, es Juan Carlos Callacondo, ex subgerente de Transporte. (Foto: Facebook)

El analista político e historiador, Jorge Bedregal La Vera, sostiene que hubo otras gestiones realmente desastrosas en la Municipalidad Provincial de Arequipa, como la de José Luis Cáceres Velázquez (1987-1989 y 1990-1992), Roger Cáceres Pérez (1996-1998), Yamel Romero Peralta (2003-2006), e incluso la de Alfredo Zegarra Tejada (2011-2014 y 2015-2018). Recuerda que hubo épocas en que turbas asaltaban la comuna provincial.

Bedregal explica que los anteriores alcaldes fueron nefastos para Arequipa y tuvieron más responsabilidad que el mismo Candia, autoridades con graves denuncias de corrupción que no llegaron a nada. Cree que si el Ministerio Público los hubiera investigado adecuadamente varios alcaldes estarían presos. No obstante, reconoce que el descrédito de la clase política ha llegado a cotas impensables.

Cuestionamientos

El ex regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa (2019-2022), Jorge Condori Pacheco, fue uno de los pocos que fiscalizó la gestión de Omar Candia y fue como una piedra en el zapato. A su parecer, la ex autoridad no ha podido resolver los problemas centrales que tiene Arequipa (transporte, seguridad ciudadana y residuos sólidos). Tampoco hubo capacidad de gasto pues llegó al 70% de ejecución presupuestal. Para Condori Pacheco la gestión de Candia en vez de ser un avance fue un a retroceso.

“Fue una gestión totalmente desastrosa. Se caracterizó por no tener un equipo solvente de gerentes y subgerentes. Nunca hizo caso a las recomendaciones de la Contraloría y ha coronado su gestión con las famosas adendas y adicionales en las obras. Me parece muy extraño que una obra (Eje Jerusalén – San Juan de Dios) que inicie con S/18 millones, termine con S/ 31 millones. Otra obra (Intercambio vial Bicentenario) que empieza con S/60 millones hoy se esté hablando de terminarlo con S/ 84 millones. La fiscalía debe investigar si hubo actos irregulares. (Candia) también debería estar respondiendo por su gestión en la Municipalidad Provincial”, explicó a El Comercio el ex regidor.

"Me parece muy extraño que una obra (Eje Jerusalén – San Juan de Dios) que inicie con S/18 millones, termine con S/ 31 millones", Jorge Condori Pacheco, ex regidor municipal de Arequipa

El nuevo alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, se solidarizó con el dolor a la familia de Omar Candia, pero señaló que hubo cosas indebidas y que recibió la municipalidad con serios cuestionamientos. En entrevista con El Comercio señaló que encontró vacía la oficina del Sistema Integrado de Transporte de Arequipa (SIT), no había personal ni documentos. Rivera descubrió que no hay copias de los contratos con los transportistas y hay devengados por consultorías que no existen.

El alcalde también explicó que la gestión anterior dejó una gran deuda. Dijo que hay una deuda de S/800.000 por la compra de 240 cocinas en la Gerencia de Desarrollo Social. Asimismo, un polideportivo por S/ 40 millones - donde pusieron la primera piedra en diciembre - que lo considera una exageración. Además, encontró el Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa (IMPLA) sin gerentes ni los profesionales completos.

Rivera Chávez adelantó que el área de Contabilidad cerrará sus estados financieros en marzo y ahí tendrán con exactitud los montos de obras y proyectos, así como de las deudas y devengados. Ese reporte de sinceramiento lo presentará en el informe de los 100 primeros días de gestión. Anunció que todos los hechos irregulares serán denunciados ante el Ministerio Público.

“Hay que aprender de lo que uno se equivoca y de lo que ve al frente de la vereda. Esto me deja una gran enseñanza, hay que hacer las cosas transparentes. Tenemos un gran reto de devolver la confianza de las autoridades a la población. De acá un tiempo, si nosotros no hacemos obras, la gente va decir que es lo mismo, entran a robar”, declaró el acalde.

El nuevo alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, señaló que todos los hechos irregulares serán denunciados ante el Ministerio Público. (Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa)