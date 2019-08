Tía María EN VIVO: así se desarrolla la paralización en la región por proyecto

Desde muy temprano inició hoy el paro regional indefinido en Arequipa, en contra de la realización del proyecto minero Tía María, a cargo de Southern Perú, que recibió la licencia de construcción en los primeros días de julio. Sin embargo, la empresa se comprometió a no iniciar ninguna obra hasta tener un clima social adecuado.

01:00 p.m. La empresa administradora del puerto de Matarani informó que presentan problemas para transportar productos por las vías terrestres debido al bloqueo que se realiza por el paro indefinido en Arequipa.



12:20 p.m. Al mediodía se reportó que en la mañana unos manifestantes contra el proyecto Tía María atacaron con palos un bus, sin importarles si es que los pasajeros resultaban lastimados. De esa manera atemorizaban a las personas que no se unían a la paralización.



12:00 p.m. Se reportó el ataque de manifestantes contra un establecimiento comercial en el centro de Arequipa. La agresión ocurrió cerca del medio día en la transitada calle Mercaderes. Los trabajadores de la empresa Estilos evitaron comentar sobre el ataque.



11:24 a.m. El cierre de vías ha provocado que muchas personas no puedan trasladarse al aeropuerto Rodríguez Ballón. Turistas han tenido que caminar más de tres horas para conseguir un vehículo que los transporte. Taxistas han incrementado el precio de sus rutas.

Al mediodía, un grupo de manifestantes atacó un local comercial de la calle Mercaderes, en el Centro Histórico de Arequipa.

La medida de fuerza se ha extendido. Inicialmente fue acatada en la zona del Valle de Tambo, en la provincia de Islay, donde se ejecutará el proyecto. Pero este lunes se sumaron gremios adscritos a la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y asociaciones civiles.

En la ciudad de Arequipa, en la zona de Mariscal Castilla, cerca de la Universidad San Agustín, se ha reportado el bloqueo de vías con piedras y piquetes (grupos humanos). Los trabajadores de Construcción Civil se mantienen en esta zona donde también la Policía Nacional resguarda la seguridad y el orden.

Ellos indicaron a El Comercio que acatan la huelga pese a poder tener más oportunidades de trabajo por la posible contaminación ambiental que puede generar el proyecto minero. Los comerciantes que han abierto sus puestos han recibido amenazas. Los principales mercados se encuentran cerrados y otros con atención restringida.

Por otro lado, esta mañana también se supo que otro grupo realizará una manifestación pero en contra de la paralización. Esta marcha por la paz está a cargo del grupo "Yo No Paro" y se concentrará en la plaza de Yanahuara desde las 6 de la tarde.

Muchas personas deben caminar largos tramos para encontrar movilidad. (Foto: Zenaida Condori)

- Largo camino -

El primer día de paro indefinido sí ha tenido un efecto negativo para los turistas que acuden al aeropuerto Rodríguez Ballón. Ellos han tenido dificultades para llegar o salir debido al bloqueo de vías.

Un pasajero señaló que ha tenido que caminar más de tres horas para conseguir un vehículo. Se los puede ver caminando con todos sus equipajes desde el ingreso del aeropuerto, por la avenida Aviación, avenida El Ejército, Cono Sur, hasta el centro de abastos Río Seco.

Además, los pocos taxistas que se pueden encontrar han optado por incrementar los precios de los pasajes. Se supo que los vuelos no han sido reprogramados.