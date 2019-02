Trabajadora agredida: “Los golpes sanarán, pero esos insultos quedarán para siempre”

“Chola de m…, no sabes con quién te has metido. Tú no eres nadie… fuera de acá, porquería, b… qué has hecho, salvaje…”, son algunas de las palabras que la ingeniera Zuleika del Rosario Alatrista Andía le dijo a Elena Viza Choquecondo, una vigía en la obra La Variante de Uchumayo, en la ciudad de Arequipa.



El incidente ocurrió el sábado por la tarde, cuando Alatrista Andía pretendía ingresar por una vía restringida y Viza Choquecondo se lo impidió. Todo quedó registrado en un video que se volvió viral en las redes sociales. El Comercio conversó con la trabajadora. Este es su testimonio.

Elena Viza explicó que la vía de La Variante se encontraba restringida por las obras que se ejecutan. Solo hay pase para los buses que ingresan al lavadero de carros y para los camiones que sacan zanahorias de la chacra. No hay permiso para otro tipo de vehículos, por el riesgo de las construcciones.

- Testimonio -

“Yo abro el acceso para que el bus entre al lavadero y luego cierro el acceso. Detrás venía la señora con su auto. Le dije que no había pase, pero ella quería pasar. Le expliqué, pero no entendió y aceleró el carro, me alejé pero me agarró con la llanta en el pie. Ese rato, por el dolor, golpeé con la paleta a su carro para que pare. No hizo caso. Jamás la agredí, ni tampoco la insulté. Ella tumbó los conos”, dijo.

Según detalla Viza, no se percató que Alatrista Andía se había detenido. Trató de recuperarse y se puso a arreglar los conos de seguridad. Fue en ese momento que comenzó la agresión. “Ella vino y me empezó a golpear con un madero en la espalda. Fueron varios golpes y luego comenzó a insultarme. Esa primera parte nadie lo grabó. Después, felizmente ya graban todo lo que me dijo. Si no hubiera este video, quizá yo estaría en la cárcel”, manifestó Viza. Lo que sigue después se puede visualizar en el video que un conductor grabó y lo subió a las redes sociales.

“Yo reconozco que le di con la paleta a su carro porque me atropelló. Pero ella me golpeó y me insultó. Los golpes sanarán, pero esos insultos que me dijo quedarán para siempre. Ella dijo que mis hijos eran unas porquerías. Yo me molesté, pero no le respondí, aguanté todo, hasta mis lágrimas. Nunca me han insultado tanto. Ella no estaba bien, se sentía el olor a alcohol”, contó a El Comercio.



Agresión verbal y física causó indignación en redes sociales. Video ahora es material para la investigación de la Fiscalía de la Nación.

- Daño -

Elena Viza, de 34 años, cree que si no habría tenido el zapato con punta de acero que le entregaron para trabajar, ahora tendría el pie fracturado. Ella trabaja desde hace un mes como vigía en la primera cuadra de La Variante de Uchumayo, obra que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa. Es madre soltera de tres hijos. El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, fue hasta su vivienda a darle su apoyo moral.

Hoy, ambas tenían que rendir su manifestación a las 10:00 en la Comisaría de Sachaca. La ingeniera Zuleika del Rosario Alatrista rindió su versión cerca de las 8:30 horas para evitar a la prensa, mientras que Elena Viza llegó a las 11:15. Ella fue trasladada en una camioneta del Gobierno Regional porque no puede caminar.



- Investigación -

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo Hunter abrió investigación contra Zuleika Alatrista, por lesiones; agresión física y verbal a la vigía de obras. Ya recabaron el certificado médico legal de la víctima, que confirmó múltiples lesiones. También se realizará el examen retrospectivo del dosaje etílico a Alatrista Andía, para procesarla por el delito de peligro común. Ambas fueron citadas para que rindan su manifestación.

No obstante, la Defensoría del Pueblo, con sede en Arequipa, intervendrá en el proceso puesto que están exigiendo una sanción por el delito discriminación contra la ingeniera.

“No solo debe investigar por los actos de violencia, sino también por el delito de discriminación. Hay elementos probatorios suficientes para que el fiscal aperture investigación por este delito. Hay una concurrencia de delitos; por lesiones, por peligro común (de comprobarse el dosaje etílico) y por discriminación”, indicó el jefe de la oficina desconcentrada de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique.

Indicó también que desde el 2015 ya se tipifica claramente el delito de discriminación, que puede ser sancionado con pena de cárcel. Explicó, que cuando una persona ejerce un acto violento donde se alude a las características físicas y raciales de la persona se comete el delito.

“El cholear en el Perú se han convertido en una práctica muy regular, pero revela una connotación racista. El que tenga un complejo de superioridad frente a otro y lo evidencien en acto, discriminándolo por sus características físicas es un acto racista. Nadie tiene que atentar la dignidad de nadie, por ninguna razón; se raza, género, nacionalidad o religión. Si se comete esa agresión, se comete el delito de diiscriminación”, agregó.

Elena Viza recibió el respaldo de los agremiados a Construcción Civil y pidió garantías para ella y sus hijos por presuntas amenazas que habría estado recibiendo.