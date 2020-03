La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, indicó que la semana pasada, durante su visita a los hospitales Hipólito Unanue, Dos de Mayo, Villa El Salvador, Sergio Bernales y Ate, los cuales fueron adaptados para enfrentar una posible pandemia del coronavirus, se detectó el mal estado de algunos ambientes, por lo que comprometió a los directores de estos centros de salud a verificar las condiciones mínimas que se deben cumplir para el desarrollo de una estrategia preventiva.

“Hemos tomado conocimiento y hemos comprometido a los directores para que estos se encarguen de verificar las condiciones mínimas que son muy importantes en la estrategia preventiva contra el coronavirus”, señaló la funcionaria.

En un reciente recorrido por los referidos hospitales, El Comercio comprobó que a pesar de que ya se han implementado ambientes de aislamiento y hay desplegada abundante información sobre la enfermedad en diversos espacios, en la mayoría de los baños de estos centros los pacientes y visitantes no hallan normalmente jabón líquido ni papel higiénico o papel toalla.

Esta situación constituye una de las principales quejas entre los usuarios. Una de las primeras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente al coronavirus es lavarse las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Ante este panorama, la ministra dijo que a principios de este año se designó de manera oportuna a los directores de los hospitales un presupuesto para la compra de implementos de aseo personal.

“Todos estos (los hospitales) son unidades ejecutoras, es decir, ellos mismos cuentan con los recursos para comprar el jabón, el papel toalla o lo que requieran”, detalló Hinostroza.

Por otro lado, mencionó que no todos los casos que resulten infectados por el coronavirus van a tener que ses hospitalizados. “Queremos también llevar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. No todos los casos que resulten infectados van a tener que ir a los hospitales. Estamos asociando el tema del coronavirus con la hospitalización. Recordemos que el 80% de los casos no lo requieren”, explicó la ministra de Salud.