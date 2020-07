El exprimer ministro Vicente Zeballos negó que su gestión haya retrasado la entrega del oxígeno medicinal donado por la compañía minera Southern Perú para atender a los pacientes de COVID-19 en los hospital de Arequipa y Moquegua.

Según una denuncia periodística, la minera propuso la donación de 20 mil litros de oxígeno medicinal semanales el 22 de mayo de este año, pero la entrega de este medicamento recién se materializó el 19 de julio, casi dos meses después.

Según el informe, el 9 de junio, Southern reiteró su disposición a donar el medicamento, pero esta entrega fue rechazada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La decisión se tomó porque las pruebas tomadas por la empresa Praxair y analizadas por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos del Perú (Cenares), organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), habrían arrojado que el oxígeno no cumplía los requisitos de ley por un desbalance en los parámetros de humedad.

La empresa Praxair tomó una segunda prueba que remitió al Cenares el 10 de julio y, cuatro días después, se admitió el oxígeno donado. De acuerdo con el informe periodístico, el 19 de julio recién se empezó a distribuir el oxígeno medicinal, pero para entonces los hospitales de Arequipa ya estaban rebasados.

“Rechazo con la mayor contundencia esta acusación infame y calumniosa de algún sector que manifiesta que por cuestiones ideológicas o políticas hubiese podido estar desatendiendo la atención de una donación de oxígeno de tanta necesidad para el país”, declaró a Canal N.

Según sus explicaciones, los retrasos se deberían a los procesos administrativos entre el Ministerio de Salud y sus entidades adscritas. “Escuché que Southern Perú tenía oxígeno en sus plantas en Ilo (Moquegua) y llame al señor Felipe Gonzales. Yo fui el que intermedió y facilitó como presidente del Consejo de Ministros. Una cosa diferente es el proceso administrativo que tiene que seguirse, allí está el Minsa, Cenares y Digemid”, dijo.

Sobre el procedimiento de derivación de las donaciones a las regiones, Zevallos comentó lo siguiente: “Las primeras conversaciones que se tuvo se habló de una donación de 20 mil [litros de oxígeno medicinal] por semana. En estos últimos días se completado para superar los procesos administrativos y acá hay tres sectores: el Minsa que es el ente rector de salud, Cenares que es la central de adquisiciones, compras y donaciones del Minsa y Digemid que ve el control de calidad del oxígeno”.

Añadió: “Lo nuestro fue un trabajo de articulación, de gestión, de impulso. Una vez que nos dieron la venia por parte de la empresa, lo pusimos a disposición a los procesos administrativos por parte del Minsa. Yo tengo un comunicado que hace público Southern Perú con fecha del 22 de mayo, el cual indica que se inició conversaciones con la Presidencia del Consejo de Ministros”

“El 8 de junio, la directora de Cenares oficializa, a través de una carta, la aceptación de la donación, pero obviamente le dice que debe pasar por controles de calidad. Y, al día siguiente, 9 de junio, el señor Felipe González le contesta. Entiendo que ya se está usando (el oxígeno)”, agregó el exprimer ministro.

Sobre su inasistencia a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por esta denuncia, Zeballos dijo que no había recibido la notificación.

Sobre la citación por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder por la demora en la tramitación de la donación de 20 mil litros de oxígeno semanales por parte de la empresa Southern Perú a las regiones Arequipa y Moquegua, Zeballos sostuvo que no ha sido notificado. “Se me ha notificado en Moquegua, no vivo allí hace 9 años. Se me ha notificado en mi casa de Barranco y no vivo allí. Se me ha llamado a mi celular, pero lo he devuelto. Se han comunicado con un asesor mío, (pero) no tengo asesores y los que tenía en PCM se mantienen allí”, explicó.

Arequipa hoy es una de las regiones más afectadas por la pandemia. Según la Sala Situacional del Ministerio de Salud, esta región tiene 11.703 casos confirmados de COVID-19 y 649 fallecidos. La letalidad en esta región es de 5.55%.

