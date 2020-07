“Señor presidente, tiene que ir a ver las carpas. ¿Por qué el presidente no va a ver las carpas? Por favor, mucha gente se está contagiando. ¿Por qué no apoyan? Tengo a mi esposo, invítenlo a ver las carpas”, fueron los gritos ahogados de súplica de Celia Capira al correr tras el vehículo que transportaba al presidente Martín Vizcarra durante su visita a Arequipa el último fin de semana.

Celia intentó desesperadamente que el mandatario visitara el hospital Honorio Delgado, donde su esposo, Adolfo Mamani Tacuri (57 años), permanecía internado por más de diez días en la carpas para pacientes de COVID-19.

Ayer, Mamani Tacuri falleció sin recibir la atención médica requerida.

“Me dijeron que me iban a ayudar y nadie me ha ayudado”, dijo Capira al informar sobre el deceso de su cónyuge. Estas palabras reflejan el desamparo y la resignación de los familiares de los pacientes en la región.

En la conferencia de prensa de este miércoles, Vizcarra expresó sus condolencias a los familiares de Mamani Tacuri y ofreció disculpas a Celia Capira por no haber atendido su pedido.

“No escuché el domingo a la señora Celia que recién en las imágenes vi que quería conversar conmigo. No me di cuenta ante el caos y el tumulto. [...] Le doy el pésame y le pido realmente, sinceramente, disculpas por no haberla escuchado. Estamos a su disposición como de todas las personas que han perdido a un ser querido”, dijo el mandatario.

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que brindará apoyo emocional a Celia Capira.

Muertes en las colas

El último domingo, durante una transmisión de TV en vivo, dos jóvenes recibieron la noticia de que su padre, Segundo Villacorta, falleció mientras ellos se encontraban haciendo cola para conseguirle oxígeno en el Callao.

Ambos jóvenes llegaron hasta el local de Luis Barsallo para recargar los tanques; sin embargo, tras varias horas de espera no lo consiguieron debido a la alta demanda del insumo.

Pese a la situación, la hermana de la víctima tuvo que permanecer en la cola debido a que tenía otros dos familiares que requerían el oxígeno. “Estuvo más de 15 días en casa, pero su salud se agravó y el oxígeno fue difícil de conseguir”, dijo entre sollozos.

Una de las personas que se encontraba en el lugar aseguró que escenas como esa se repiten a diario. “Esto pasa todos los días porque el oxígeno no llega a tiempo. Una o dos personas en la cola pierden a alguien”, dijo.

Otros casos

En los meses de la pandemia desatada por el COVID-19 en el Perú, casos como estos fueron registrados por pacientes en los hospitales o medios de comunicación.

En abril, durante un reportaje del diario El Comercio para analizar las condiciones en la que eran atendidos los agentes de la Policía Nacional del Perú en el Hospital Central de la institución, en Jesús María, uno de los siete pacientes en la zona de aislamiento falleció a la espera de atención médica. Incluso, se pudo constatar que otros tres pacientes perdieron la vida por el COVID-19.

En mayo, una persona al interior del hospital Guillermo Almenara grabó la muerte de un paciente por coronavirus mientras esta se encontraba esperando la atención médica en una silla de ruedas. Minutos antes, los familiares de la paciente habían rogado por ayuda debido a la crítica situación.

“El paciente ingresó a nuestro nosocomio por emergencias, donde fue evaluado y posteriormente enviado a la zona COVID-19 tras presentar síntomas positivos al virus. Posteriormente, al ser trasladado a la zona de triaje diferenciado, el paciente llegó cadáver”, comunicó la institución.

Solo días antes, un hombre de 76 años falleció en la puerta del Hospital Sergio Bernales de Collique, en Comas, cuando era trasladado para ser atendido por presentar síntomas del nuevo coronavirus. El paciente presentaba tos, fiebre y dificultad para respirar. Los familiares aseguraron que no recibió la atención a tiempo.

